Castellet retrata a seis amigos en "Seductors, il·lustrats i visionaris"

Barcelona, 27 oct (EFE).- Dos décadas después de publicar "Els escenaris de la memòria", el editor Josep Maria Castellet regresa con un volumen de seis retratos literarios con fondo autobiográfico, "Seductors, il·lustrats i visionaris", en el que evoca la experiencia vivida junto a sus amigos en los años del franquismo.

En los seis capítulos de la obra, el escritor rememora algunas de sus peripecias junto a los fallecidos Manuel Sacristán, Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Joan Fuster, Alfons Comín y Terenci Moix, aunque tampoco olvida citar a otros personajes como Salvador Espriu, Dámaso Alonso, el general Líster o Jorge Semprún durante "los tiempos adversos de la Dictadura"

En una rueda de prensa celebrada hoy, Castellet ha comentado que en un principio quería centrarse en los miembros de su generación, la del año 50, pero no acabó de arrancar en sus primeras tentativas y al final "los personajes que se me fueron manifestando con más fuerza son los que incluyo en el libro".

Señala que el primero de los esbozos lo empezó a trabajar hace una veintena de años, el de Manuel Sacristán, el más largo del libro, después de quedar muy afectado por las muertes con muy poco tiempo de diferencia de Carlos Barral y de Jaime Gil de Biedma.

Si en "Els escenaris de la memòria" los protagonistas eran personajes como el italiano Giuseppe Ungaretti o los escritores Rafael Alberti, Josep Pla o el mismo Pier Paolo Pasolini, en esta recopilación, advierte Josep Maria Castellet, los que aparecen son "amigos, gente a la que he querido y, cuya muerte ha significado para mí una pérdida notable".

Empieza la obra con un capítulo, el más extenso, dedicado al intelectual Manuel Sacristán, a quien conoció durante los años del bachillerato y con quien se carteó durante el período que pasó en el sanatorio de Puig d'Olena, situado entre Centelles y Sant Quirze Safaja (Barcelona), curándose de una tuberculosis.

El escritor ha aseverado hoy que se trataba de un amigo de la juventud, con quien compartió las aulas del instituto Balmes, no estrictamente del mundo literario, con el que intercambió numerosas lecturas.

Carlos Barral es el segundo de los retratados, con muchas imágenes relacionadas con la casa familiar de Calafell, como las reuniones con otros amigos hasta altas horas de la madrugada entre efluvios alcohólicos, o con su trabajo en la editorial Seix Barral.

El poeta Gabriel Ferrater es el personaje "que más se me resistió", porque "tenía ya bastantes páginas escritas, muy divertidas, pero me di cuenta de que eran anécdotas arrancadas de un alcohólico muy inteligente, y no me acabó de gustar".

Volvió a reiniciar el texto y se centró en las interioridades que vivieron conjuntamente antes de la entrega de uno de los Premios Internacionales de Literatura.

El valenciano Joan Fuster es otro de los protagonistas de estas páginas y, tal como bromeaba hoy Castellet, es el "contrapunto a tanto comunista como hay en el libro".

Precisamente, un comunista notorio y católico, como Alfons Comín ocupa la parte final del libro, que cierra con las divertidas anécdotas surgidas a raíz de un viaje a Egipto que hizo con Terenci Moix, en el que el general Líster tuvo una especial relevancia.

Castellet reconoce que por edad, Moix era el que menos encaja en el libro, pero "le tengo un afecto especial, era alguien muy simpático y seductor, con quien tuve una relación que desembocó en la amistad".

Con respecto al viaje a Egipto que realizaron juntos en enero de 1969, el venerable editor no se ha resistido a dar a conocer que él tenía que trasladarse al país para participar en una conferencia en favor de la paz en Oriente Medio y Moix pidió acompañarle "porque necesitaba un testimonio de que antes de ese desplazamiento ya había estado allí, en un viaje que nadie creyó que hubiera hecho".