Leguina dice que si Zapatero pierde será momento de volver a las ideas y dejar las ocurrencias

Madrid, 19 ene (EFE).- El ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha señalado hoy que si el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se presenta a las elecciones de 2012 y las pierde sería un buen momento de reflexión en el PSOE para "volver a las ideas y abandonar las ocurrencias".

En una entrevista con Efe, con motivo de la publicación de su nuevo libro "La luz crepuscular", Leguina ha indicado que el socialismo no es una cosa que se improvise.

"El socialismo no es decir: soy de izquierdas. Hay que hacer unas políticas razonables, moderadas y de izquierdas y, en fin, no mirarse en el espejo y decir: ¿hay otra más guapa que yo?", ha añadido.

A su juicio, Rodríguez Zapatero debería presentarse a los comicios de 2012 porque si dentro de un año dice que no lo hace "da la sensación de que se da la batalla por perdida" y quien lidera un proyecto tiene que "dar la cara" en momentos de dificultad y no "echar a las espaldas de otras personas las responsabilidades".

En su libro, que mezcla autobiografía y ficción, Leguina critica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien, según recuerda, no apoyó en su momento ya que José Bono era su candidato.

Leguina, actual miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, reprocha a Zapatero que "carezca de hoja de ruta" y todo lo fíe a las "imágenes" y a la buena suerte, e indica que si hubiera que describir lo que han sido los años de Gobierno "neosocialista" se podría definir como el cóctel de la España plural.

Este preparado, detalla Leguina, se elabora "metiendo en el recipiente un toque progre, cuarto y mitad de feminismo radical y otro tanto de retórica ecologista. Añádanse unas gotas de buenismo, un vaso de anticlericalismo (..) y finalmente unas esencias de memoria histórica para darle el aroma adecuado".

Preguntado por su tono crítico, el ex diputado ha señalado que no tiene por qué no serlo. "No les debo nada, ni ellos a mí, porque nunca les he votado, dentro del partido, y por ello siempre he estado 'equivocado'", ha añadido con ironía.

En cualquier caso, Leguina ha afirmado que éste no es el peor Gobierno que ha tenido España. "No conviene olvidar al señor (José María) Aznar", y ha apostillado que la desgracia del anterior jefe del Ejecutivo fue "toparse" con George W. Bush, el "tipo más mendaz y estúpido que ha presidido Estados Unidos".

Para Leguina, la política en España se hace "no sólo ni principalmente en el campo de batalla, sino más bien en el interior de los partidos".

Unos partidos que, a su juicio, deberían establecer en sus estatutos que no nombrarán a nadie para cargos públicos que no haya tenido una experiencia profesional previa, y es que para el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid no es bueno que los políticos no cuenten con este bagaje.

En su relato, el ex secretario general de la Federación Socialista de Madrid se refiere también a Baltasar Garzón, cuyos métodos judiciales conviene repasar, dice, porque "es un juez que usa, a menudo, de la prisión provisional para fines ilegales".

Sobre el libro, Leguina asegura que no es una novela nostálgica porque aunque en él regresa al pasado no lo hace "de forma dolorosa" sino distante.

"El distanciamiento no quiere decir el ocultamiento, es ver las cosas con más objetividad que cuando las estaba viviendo, la novela no pretende reproducir exactamente lo que sentía entonces, sino los hechos de entonces desde mis sentimientos actuales", ha revelado.