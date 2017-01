Sebastian Barry y Francis Spufford ganan dos categorías de los premios Costa

Londres, 3 ene (EFE).- El novelista y dramaturgo irlandés Sebastian Barry se proclamó ganador de los prestigiosos premios Costa en su categoría de novela con la obra "Days Without End", según informó hoy el certamen.

Los premios Costa, que se otorgan desde 1971, reconocen el mejor libro del año escrito por autores que viven en el Reino Unido.

La organización desveló hoy el nombre de los vencedores de sus cinco categorías -novela, novela debut, biografía, poesía y novela infantil-, seleccionados entre 596 obras, y de entre los cuales se fallará el ganador del Premio Costa 2016 al mejor libro del año.

El nombre del vencedor se revelará en una ceremonia celebrada en Londres el próximo día 31, que recibirá también 30.000 libras (35.289 euros).

La novela premiada de Sebastian Barry, ambientada en la década de los cincuenta en EE.UU., fue elogiada por el panel de jueces, que la describió como un "milagro de libro".

También resultó galardonado Francis Spufford, que recibió el premio Costa a una primera novela por su debut "Golden Hill", una obra histórica, que se desarrolla en Nueva York durante el invierno de 1746 y que fue descrita como "cautivadora y deslumbrantemente original".

Por su parte, Keggie Carew se impuso en la categoría de las Biografías por "Dadland", un intento por adentrarse en el pasado de su padre, enfermo de demencia.

La escritora Alice Oswald también fue premiada con el Premio Costa de Poesía por "Falling Awake", una colección de poemas escritos para ser leídos en voz alta.

El quinto ganador de este certamen fue Brian Conaghan, que se llevó el reconocimiento a mejor libro infantil por "The Bombs That Brought Us Together".

Esos cinco autores optarán al Premio Costa 2016, que se anunciará en una ceremonia celebrada el próximo día 31 en Londres.