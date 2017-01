Tina Vallès gana el II Premio Anagrama de novela en catalán

Barcelona, 16 ene (EFE).- La filóloga, escritora y traductora Tina Vallès ha ganado la segunda edición del Premio Anagrama de novela en catalán con la obra "La memòria de l'arbre".

El jurado del premio estaba integrado por Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Isabel Obiols y el editor Jorge Herralde.

Al premio, dotado con 6.000 euros, se habían presentado 18 originales.

El jurado ha destacado "la habilidad narrativa de la autora, el estilo contenido, el alto dominio de la lengua y la credibilidad de la voz del niño narrador".

Tina Vallès (Barcelona, 1976) es autora de los volúmenes de relatos "L'aeroplà del Raval" (2006), "Un altre got d'absenta" (2012) y "El parèntesi més llarg" (2013), que ganó el Premio Mercè Rodoreda 2012 de cuentos y narraciones; y de la novela "Maic" (2011).

En 2016 ha publicado un cuento para primeros lectores, "Totes les pors", y un álbum ilustrado, "Bocabava"; y es además editora del portal de cuentos "Paper de vidre" y fundadora de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña.

En la presentación del premio, Vallès ha explicado que comenzó a escribir la novela ganadora en 2013, "un proceso largo, porque tuve que reescribirla para encontrar el elemento que une los diferentes capítulos".

En un principio, explica la autora, era "una historia muy esquemática sobre un abuelo y un nieto y sobre la memoria", pero finalmente durante el proceso creativo Vallès encontró la novela como "una forma de escribir de la generación de nuestros abuelos, y también de la Conca de Barberà, donde pasa la acción, y del barrio de Sant Antoni", que es donde vive ahora.

"La memòria de l'arbre", que se publicará en catalán el 22 de febrero -en castellano para la Feria del Libro de Madrid- es la historia de Jam, un niño de 10 años, a quien un día le dicen que los abuelos dejarán Vilabert (Conca de Barberà, Tarragona) para instalarse en su piso de Barcelona junto a sus padres y "por la manera en que se lo plantean su reacción es preguntar si se puede poner contento".

Se trata de "una novela de preguntas y respuestas y a lo largo de la novela el niño trata de encontrar una respuesta a esa pregunta inicial y para ello recurre a su abuelo Joan durante los paseos que hacen los dos al volver de la escuela".

Entre preguntas que no tienen respuestas y respuestas que no tienen preguntas, el abuelo conduce a su nieto a fijarse en los árboles que les rodean, en especial un sauce llorón, que sirve de elemento continuador de los 11 capítulos en que se estructura la novela, cada uno con 11 escenas, un número mágico que obedece a una razón que la autora prefiere mantener en suspense para no revelar el desenlace.

Los árboles son la herramienta que utiliza el abuelo para explicar a su nieto cosas que no sabe decir con palabras directas.

Tina Vallès ha confesado que era un reto "utilizar una voz infantil" por la contención y la dificultad de ponerse en la voz del niño; y ha revelado que aunque no tenía presente en la escritura ninguna novela de niños, "sí tenía como divisa la contención de Mercè Rodoreda, quien siempre huía del sentimentalismo y lo cursi cuando abordaba cuestiones familiares".

La voz de un niño, añade Vallès, permite explicar realidades desde esa óptica infantil, a veces amargas como sucedía en su anterior novela, "Maic", para "ofrecer esa realidad con pinceladas, y con una perspectiva más relajada, más vitalista y optimista".

La novela ganadora puede ser considerada también como una novela sobre "la transmisión de los recuerdos, cómo se conservan, y también cómo se pueden perder".