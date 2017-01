Una obra inédita en castellano de Dante inaugura la colección 'clásicos' de la Fundación Aquae

17/01/2017 - 17:57

La Fundación Aquae ha presentado la colección 'Clásicos Aquae', un proyecto editorial cuyo primer libro está integrado por 'Quaestio de aqua et terra', de Dante Alighieri y el 'Trattatello in lode de Dante Alighiieri' de Giovanni Boccaccio.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El acto de presentación de esta colección, inaugurado por la cofundadora y directora de la revista Granta en español, Valerie Miles, ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha contado también con la presencia del presidente de la Fundación Aquae, Ángel Simón; la traductora y editora de la obra de Dante, Julia Benavent y el catedrático de Astrofísica de la Universitat de Valencia Vicent Martínez.

El presidente de la fundación ha explicado en su intervención la forma en la que se gestó el proyecto de esta colección señalando que se inicia con una obra de Dante desconocida para el público, ya que "nunca se había traducido al castellano", y que se ha editado con "la vocación y el compromiso de Aquae por compartir y difundir el conocimiento". "Los clásicos son aquellos que dejan huella en tu vida", ha declarado.

Del mismo modo, Simón, recordando a Umberto Eco, destacó la importancia de la iniciativa de los clásicos: "en época de talibanes hay que leer un libro. Nuestra vocación es una vocación de conocimiento y de compartirlo y por eso esta colección de clásicos", ha señalado.

La colección, que se completará con obras de otros dos pensadores y escritores clásicos, como Galileo Galilei y Leornardo da Vinci, asume el reto de compilar una serie de obras destacadas escritas a lo largo de la Historia que tienen un nexo común, el agua.

UNA OBRA REFLEJO DE SU TIEMPO

Desde la fundación explican que, elegir a Dante para inaugurar la colección no ha sido fruto de la causalidad. 'La Quaestio de aquae et terra' no solo es una obra desconocida para el público en general, sino la única obra científica escrita por el pensador italiano.

En este sentido, Benavent ha destacado la importancia de acompañar la obra de Dante con la hagiografía de Boccaccio por el relevante papel de este último "a la hora de reivindicar la figura de Dante en su contexto histórico", algo a lo que "dedicó gran parte de su vida". Para Benavent, Boccaccio "inaugura con 'El Trattarelo' una manera de escribir biografías", ha explicado.

Finalmente, el catedrático Vicent Martínez ha reivindicado la importancia "de lo clásico dentro del conocimiento actual" y, en este sentido, ha destacado que en la historia de la Ciencia, el agua representa un "elemento central" que ha servido para el progreso de la Humanidad.