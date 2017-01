Gonzalo Torné narra sobre la pervivencia de la amistad en "Años felices"

Barcelona, 24 ene (EFE).- Considerado una de las últimas revelaciones de la narrativa española, el barcelonés Gonzalo Torné vuelve a contactar con los lectores gracias a su nueva novela, "Años felices", una historia de personajes ambientada en un Nueva York desdibujado, en la que trata sobre la pervivencia de la amistad.

Acompañado por la editora de Anagrama, Silvia Sesé, el autor de "Divorcio en el aire" ha reconocido hoy en rueda de prensa que se trata de un relato que empezó a armar hace diez años como "venganza literaria", con uno de los personajes que es alguien que huye del lugar en el que vive, pero con apenas treinta años se dio cuenta de que cuestiones como la amistad desplegada a lo largo del tiempo, el desencanto o el desengaño le iban "muy grandes".

Así que aparcó la novela, "siempre teniéndola en la cabeza", compuso otros títulos y ahora, cumplidos los cuarenta, regresa con ella a los anaqueles, ya sin ganas de venganzas literarias, y con la intención de ofrecer un título "amable, de atmósfera simpática, que puedan leer mis tías y mis tíos".

En "Años felices" muestra al catalán Alfred Montsalvatges en Nueva York, en algún momento de la segunda mitad del siglo XX, conociendo a la también joven Jean Rosenbloom, una enfermera que le cura en el hospital de un profundo corte en la mano.

Gracias a Jean, Alfred entablará amistad con el judío Kevin Prichard, el adinerado heredero Harry Osborn III, y con Clare Rosenbloom, hermana de Jean, una mujer bella, independiente y libre, adorada por todos.

Torné, que en los últimos años ha sido traducido a varios idiomas como el inglés, el francés, el italiano, el alemán o el holandés y que ha recibido buenas críticas de periódicos como The New York Times o The Wall Street Journal, admite que la novela plantea "en cierto sentido un experimento social".

En este punto, ha argumentado que muestra a un grupo de amigos que "lo tienen todo para prolongar su amistad en el tiempo", pero "cuando empiezan a vivir en serio sus vidas, cuando empiezan a ganar más dinero o tienen un mejor trabajo, esa amistad se deteriora".

Tiznado el texto con su particular sentido del humor, desvela que en esta ocasión ha tenido ganas de "transmitir la alegría de estar vivo" a través de unos personajes que "son todos vitalistas, no se comen mucho la cabeza".

Habituado a situar sus tramas en Barcelona, aquí ha escogido Nueva York, aunque advierte que la ciudad funciona más como atmósfera que como localización, para plantear cuestiones como la deslealtad con uno mismo y con respecto a los demás o el desencanto y la decepción que se generan habitualmente en las relaciones entre personas.

"También planteo -asevera- qué responsabilidad o qué falta de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros con respecto a todos estos temas".

Con conexiones con otros títulos suyos, la novela abarca una veintena de años de la vida de los personajes, por lo que se trata, asimismo, de "una novela de varias incertidumbres", todas ellas relacionadas con cómo serán y actuarán en el futuro los diferentes protagonistas.

Gonzalo Torné, por otra parte, defiende que en la cotidianeidad hay interés y felicidad, y ha precisado que "felicidad no tiene que ver con tontería, sino con momentos significativos muy importantes".

Después de que hace unos años, yendo por la calle, empezara a dibujar en su cabeza una serie de ocho novelas, de las que tres ya están acabadas, ahora dice que quiere escribir historias más cercanas en el tiempo y localizadas en España. "Me interesa darle réplica al presente y a lo que nos pasa", apostilla.

Aunque ya tenga los títulos pensados, hoy sólo ha avanzado que sus dos próximas novelas tratarán sobre nacionalismo y sobre corrupción.