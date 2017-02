La enésima 'pelea' de Trump: se convierte en protagonista de cómics clásicos con frases dichas por él

Donald Trump vuelve a ser protagonista debido a sus declaraciones o actos. Así ha querido reflejarlo Robert Sikoryak, un famoso dibujante estadounidense, que ha colocado al presidente de EEUU como actor principal de las portadas más clásicas del cómic. Para ello ha caracterizado a Trump de personajes o luchando contra ellos al tiempo que dice alguna de sus más reconocidas frases.

En enero de 2016, un año antes de convertirse en la persona que ocuparía el cargo político con más poder del mundo, Donald Trump diría la que sin duda puede ser considerada uno de sus mejores oraciones para expresar la lealtad de sus votantes: "Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes".

Esta es una de las citas que ha querido reflejar Sikoryak para colocar al magnate al frente de las mejores portadas de la historia del cómic. Así, Trump se planta por ejemplo como el gran enemigo de Batman y Robin en una de las ilustraciones.

El proyecto, llamado The unquotable Trump (El incitable Trump), puede verse en unquotabletrump.tumblr.com y adquirirse en soporte físico a través de la web donde vende el propio artista.

Una serie de parodias que muestran entre otras al presidente destruyendo la redacción del Daily Plain (en alusión al Daily Planet) ante la atónita mirada de Superman quien no puede hacer nada para detener la caída de los medios de comunicación por sus "fake news", como el Tío Gilito mientras huye de los periodistas cargado de dinero, porque estos "son los únicos que se preocupan por si paga impuestos" o recibiendo un puñetazo de Popeye a través del gran muro que "construirá y nadie puede hacerlo mejor que yo".

Este es uno de los muchos ataques que se ha hecho hacia los latinos, pues el dibujante también ha querido expresar el rechazo de Trump hacia que México solo envíe a "drogadictos y criminales" con un Speedy Gonzalez a la carrera o su ataque hacia "la gente mala que hay en el país" reflejada en Los 4 fantásticos.

La serie se completa entre otras con Black Panther y el votante más duro, Bugs Bunny burlándose de sus cejas con dos zanahorias, el Doctor Strange y su lucha negando el cambio climático o el Capitán América como un senador.

Order "The Unquotable Trump" mini comic from @BirdcageBottom during their fundraiser for the @ACLU this month: https://t.co/v3fFEAMS2w pic.twitter.com/7MIANU9GYV