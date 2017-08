Lucía Etxebarría: "España es un país tremendamente machista e inculto"

Tengo un CI muy justito, cercano al 32., por eso motivó he leído el artículo de alguien que no se quién es pero que parece tener mi mismo CI.



Parece que es alguien que escribe pero que nadie la lee, tal vez no bien lo que escribe o no sea de interés lo que escribe. Pero la culpa es de los demás y si acudo a la descalificación tal vez provoque que me lean, curioso argumento producto de su limitación mental. El ataque para provocar reacción. Creo que va seguir vendiendo a los miembros de su familia y círculo de la cadena de promotores de basurilla que dan premios para tratar de vender más.



Lamentablemente, dada mi poca cultura y machismo español , nunca la podré leer.