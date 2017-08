Vallbona: "La tierra de frontera es un territorio que oficialmente no existe"

Barcelona, 30 ago (EFE).- Afirma el escritor Rafael Vallbona que es un hombre de poco pasado, hijo de una generación construida de silencios, de "esto no toca". Quizá por ello le encanta escuchar historias y crear novelas. Ahora, llega a las librerías con "La casa de la frontera", ganadora del último premio Sant Joan.

En una entrevista con Efe indica que ha querido, desde "la periferia de la periferia", ofrecer un friso del siglo XX, de la mano de la familia Grau de Puigcerdà, quienes desde el año 1882 han regentado un establecimiento de restauración, justo en la línea con la frontera francesa.

Conocedor desde hace años de la comarca de la Cerdanya y de algunos de los miembros de la familia, se ha convertido en el notario de las transformaciones que ha vivido la zona, desde finales del siglo XIX y hasta la actualidad, con especial incidencia en lo que supuso el túnel del Cadí, "que llevó la modernidad a la zona".

Publicada por Edicions 62, el lector que se enfrente a la novela irá conociendo a los diferentes personajes, todos ellos reales, que han formado parte del árbol genealógico del clan Grau desde hace cinco generaciones, así como el contexto histórico en el que han vivido, con saltos en el tiempo y diferentes narradores.

El mismo Rafael Vallbona es el encargado de contar la parte presente, donde desvela cómo conoció a los descendientes más jóvenes del grupo -gracias a un pinchazo de su bicicleta-, a su abuelo Ricard, fallecido en 2003 a los 98 años, o a la "mater familias", Carme, una mujer de fuerte personalidad, encargada de bajar en 2010 la persiana del bar "Queviures Iris", tras cinco décadas de intensa dedicación.

El escritor, que ha dedicado nueve años a la peripecia vital de los Grau, subraya que cuando conoció algunas de las vicisitudes por las que han pasado tuvo claro que "podían convertirse en relato" en un entorno, además, "que siempre me ha fascinado, la tierra de frontera, un territorio que oficialmente no existe y que no es cierto que sea una barrera".

A su juicio, se trata de un lugar "que no es de nadie, en el que no hay nada, más allá de gente, siempre circulando, extraña, muchas veces expatriada, que busca su lugar en el mundo".

Además, defiende que en estas tierras "la historia se ve más, a diferencia de una ciudad como Barcelona, donde está desapareciendo del espacio público, porque cada día se transforma, borrándose, sobre todo, la historia no oficial, la que menos gusta".

En cambio, aquí "no hace falta imaginar nada, las cosas las puedes ver porque están allí desde siempre".

A la vez, no obvia que el túnel del Cadí o las nuevas tecnologías han permitido que Josep, Miquel y Míriam Bort, hijos de Carme Grau, formen parte de la primera generación de ceretanos que no han tenido que marchar y han podido impulsar un proyecto propio, Esports Iris, "un taller de bicicletas y esquís puntero, en el que trabajan mucho, y que les permite seguir en Puigcerdà".

De hecho, en la novela queda constatado cómo algunos de sus antecesores emigraron hasta Barcelona, aunque luego alguno volviera para regentar "Can Miquelet", el nombre que recibía el establecimiento familiar antes de convertirse en Hostal Iris, en 1934.

Más que agradecido a todo lo aportado por la familia Bort-Grau para poder armar el relato y sin olvidar nunca al archivero Sebastià Bosom, fallecido prematuramente en 2008, Rafael Vallbona reconoce que se lo ha pasado muy bien indagando en estas vidas ajenas, de gente que ahora dice: "joder, vale la pena formar parte de esta familia, que es una frase que alguna vez me gustaría decirlo de la mía propia", apostilla el escritor.

Preguntado por nuevos proyectos, el también periodista bromea con que "los argumentos me los hago encima" y avanza que está trabajando en una novela "tex-metal", con una banda de motoristas que asaltan gasolineras en las tierras situadas entre Cataluña y Aragón, y también en un relato de autoficción, situado en los años sesenta, con su fallecido padre de protagonista.

Además, y gracias a la gratificación del premio, en octubre viajará a Estados Unidos para recorrer la "ruta del blues", entre Nueva Orleans y Chicago, lo que, posiblemente, dará para otro libro, con mucha música y mucha Harley-Davidson, aunque conducirá un coche.