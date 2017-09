Jordi Puntí: "Si vives sólo el presente todo es más ligero y superficial"

Barcelona, 6 sep (EFE).- Una de las noticias de la reanudación de la temporada literaria en catalán es la publicación del nuevo libro de relatos de Jordi Puntí, "Això no és Amèrica", que incluye nueve historias en las que son decisivos los recuerdos y la memoria, según ha explicado en una entrevista con Efe.

Después del éxito de su novela "Maletes perdudes", que se ha traducido a 16 idiomas, entre ellos el inglés y el mandarín, el autor de Manlleu (Barcelona) regresa con un libro más de otoño que de verano y playa en el que, a través de distintos personajes protagonistas, muestra "la distancia que hay entre lo que nos imaginamos que somos y lo que somos realmente".

"Al terminarlo veo que es un recopilatorio, más que nostálgico, incluso complaciente con el pasado, en el que los recuerdos y la memoria son algo que da peso a la vida, porque si vives sólo el presente todo es más ligero y superficial".

Publicado en catalán por Empúries y en castellano por Anagrama, en el libro hay nueve cuentos que ya habían sido publicados, por encargo, entre el año 2000 y la actualidad para revistas, diarios o libros colectivos, pero ha pasado casi un año reescribiéndolos y adaptándolos.

Para él, la idea de revisar y actualizar "es muy atractiva, al coger algo de cuando tú tenías quince años menos y ver cómo te enfrentas a ello ahora. Ver si lo que has aprendido se puede aplicar o no, reescribir con el paso del tiempo, algo que es un lujo", apostilla.

No esconde que ha dejado fuera media docena, algunos de ellos por una cuestión de temática y otros porque "eran muy humorísticos y aquí 'cantaban".

"A pesar -prosigue- de que soy de los que creo que la unidad la da el estilo, en algunos cuentos está la misma idea de que nos prestamos con mucha facilidad a los simulacros de felicidad porque nos interesa creer que somos felices".

Como ocurre en otros trabajos de Puntí, son historias "que buscan la calma, aunque hay pinchazos, momentos de tensión, que son imprescindibles, claves, para el género", sin olvidar el humor amable, marca de la casa.

El último de los cuentos, "La paciència", de finales de 2016, es un intento de "jugar con la autoficción, que se ha puesto muy de moda en España, con un protagonista que se llama Jordi Puntí".

En él abunda en la necesidad de que el escritor tenga paciencia a la hora de enfrentarse a la hoja en blanco porque "es lo que la literatura demanda, aunque hoy exista un culto por la inmediatez del presente".

Además, distingue entre dos clases de escritores, los "pescadores, que se están quietos a la espera de que la historia les pase por delante, y los cazadores, que salen a buscar las historias y disparan contra todo lo que se mueve".

Respecto del título del libro, "Això no és Amèrica", indica que siempre busca uno que dialogue con los relatos, que "sea juguetón y acabe explicando una historia".

En este caso surge de una canción homónima grabada por David Bowie y Pat Metheny y que cree puede verse como un "pronunciamiento contra el presente, un presente que manda por encima de todas las cosas en Estados Unidos, es, a la vez, una definición por negación".

Tampoco obvia que es un guiño a sus seguidores, que saben que lleva unos años escribiendo una novela sobre Xavier Cugat, que "muy bien podría titularse América", y que tras obtener una beca para investigar en Estados Unidos le ha llevado a replantear el punto de vista por la información encontrada, "en gran parte desconocida".

Otra característica de los cuentos es que están tiznados de música de grupos como The Cure, Orange Juice, Depeche Mode o incluso ABBA "y no debería extrañar porque he escuchado y escucho mucha música, forma parte de mi realidad".

Respecto al hecho de que en castellano publique con Anagrama, en vez de con Salamandra como hasta ahora, Puntí comenta que no ha habido ruptura, pero le ha parecido que en este momento probar con la editorial creada por Jorge Herralde "me puede dar cierta consolidación, con unos cuentos, además, que se adaptan mejor al catálogo de Anagrama, donde también están Quim Monzó y Sergi Pàmies".