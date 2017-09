Almudena Grandes, sobre el referéndum en Cataluña: "Rajoy es más culpable que Puigdemont"

13/09/2017 - 15:19

La autora publica 'Los pacientes del doctor García', la cuarta entrega de la serie 'Episodios de una guerra interminable'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Rajoy es más culpable que Puigdemont, el grande tiene más responsabilidad que el pequeño", ha señalado la escritora Almudena Grandes, en referencia al referéndum de Cataluña, con motivo de la publicación de 'Los pacientes del doctor García' (Tusquets), la cuarta entrega de la serie 'Episodios de una guerra interminable', sobre la resistencia antifranquista.

Según ha señalado este miércoles 13 de septiembre en declaraciones a los medios, espera que el próximo 1 de octubre, fecha prevista para la celebración del referéndum en Cataluña, "pase lo que pase, pase tranquilamente" y que "no suscite ninguna clase de violencia por parte de las fuerzas del Estado". "No porque no sea partidaria de la legalidad, sino porque es tan importante que no hay que tomar ninguna clase de medidas que puedan debilitarla", ha precisado.

A su juicio, lo que ha ocurrido se debe a que los políticos españoles --entre los que hace referencia también a los catalanes-- "dejan bastante que desear", ya que considera que lo que ha pasado tiene que ver con la "calidad" de los representantes. Según ha lamentado Grandes, tanto Rajoy como Puigdemont han tomado decisiones en función de sus "intereses electorales" y no pensando "en el futuro y el porvenir", ha lamentado Grandes.

Almudena Grandes ha recibido esta semana críticas por un artículo periodístico en el que criticaba la actuación de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y en el que, según ha señalado, se limitó a "describir lo que pasaba".

IMPOSTURA, IDENTIDADES Y COBERTURAS

Según ha afirmado, esta es una novela sobre la "impostura", sobre las "identidades" y las "coberturas", en la que aborda la red nazi que operó en España y en la que desarrolla también la historia de una amistad entre dos personas que "se salvan la vida mutuamente".

"Son héroes casi a su pesar: personas normales que acaban asumiendo riesgos y peligros enormes por motivos tan aparentemente corrientes como la amistad entre amigos o el pago de deudas, lo que les lleva muy lejos", ha explicado la escritora, quien, siguiendo las enseñanzas de Benito Pérez Galdos, prefiere contar la historia "desde abajo".

En esta ocasión, el "verdadero motor" de la novela ha sido Clara Stauffer, militante de la Sección Femenina de la Falange, y una dirección: el número 14 de la madrileña calle Galileo, donde actuó una red de ocultación y refugio nazi. "Nunca les pillaron porque estaban amparados por la estructura del Estado y por muchas familias poderosas", ha dicho.

En esta narración, que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial y el franquismo con la ficción, y que toma Madrid y Argentina como escenarios, recupera una clase burguesa republicana que a su juicio ha sido "exterminada" del relato de la guerra y de la posguerra.

"En España opera una corrección política encubierta, tácita, que no se expresa con palabras que establece que los republicanos que aparecen en las películas en general solo son o asesinos o víctimas", ha dicho.

En las páginas de 'Los pacientes del doctor García', Grandes habla de la "lucha diplomática", que choca con la idea establecida de que los españoles "se resignaron". "Hubo intentos constantes para conseguir resoluciones de la ONU, que fueron los responsables del aislamiento diplomático del franquismo", ha dicho.

La autora está convencida de que España tiene "una deuda enorme" con los resistentes antifranquistas porque opina que "nadie les ha dado las gracias" y lamenta que se piense que "la democracia llegó por la decisión de unos hombres admirables". "¿Por qué hubo unos pesados que estorbaron durante 37 años?", se pregunta.

"La batalla de la memoria se va a ganar no por la ley de memoria histórica sino por la de la gravedad", ha afirmado.