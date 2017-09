Mohsin Hamid presenta su nueva novela 'Bienvenidos a Occidente': "Deberíamos mirarnos a nosotros mismos como refugiados"

El escritor pakistaní Mohsi Hamid ha presentado, este jueves 14 de septiembre en Madrid, su nueva novela 'Bienvenidos a Occidente' (Editorial Penguin Random House), una fábula sobre los refugiados, contada a partir de dos jóvenes de un lugar indeterminado de Oriente Medio que se conocen cuando su país está al borde de la guerra civil.

"Tenemos que poner cara a los refugiados y no tratarlos como masa. Deberíamos mirarnos a nosotros mismos como refugiados, nosotros también hemos experimentado la migración. Un refugiado no es una persona diferente a nosotros, de hecho nos recuerda quienes somos", ha señalado el autor en declaraciones a los medios.

Hamid utiliza la ficción y construye "unas puertas mágicas" mediante las que los dos protagonistas, Nadia y Said, se trasladan a lugares lejanos, como Grecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, para escapar del conflicto, encontrándose por el camino con miles de personas que, igual que ellos, vivirán en su propia piel el rechazo y, en ocasiones, "la bienvenida de Occidente".

En este contexto, ha explicado que en el libro "esas puertas mágicas" no se ajustan a la realidad de la física, pero si a la realidad "emocional del presente actual tecnológico" haciendo referencia a los teléfonos móviles. "Con ellos nuestra mente es capaz de alejarse de nuestro cuerpo en todo momento", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que lo mismo ocurre con el traslado físico y los medios de transporte que existen hoy por hoy. A su juicio, los seres humanos pueden desplazarse como "un par de zapatillas que compras por Internet". "Sin embargo, lo que impide que la gente llegue a un lugar no es la distancia, sino los muros que hay al otro lado", ha expresado.

El autor pretende hacer reflexionar y plantear que tipo de mundo se ha construido y "en que mundo se quiere vivir". Para él, en el pasado la sociedad no era responsable de lo ocurría "lejos", pero actualmente no es así. "Si ahora un niño muere en las mismas playas donde nosotros pasamos nuestras vacaciones, ya no podemos pretender que esto es algo que ocurre lejos de nosotros", ha lamentado.

MIEDO A LOS CAMBIOS

En cuanto a la migración, Hamid ha destacado que "la gente siempre se ha desplazado" pero que la sociedad también vive con miedo a los cambios. Para él, lo que el ser humano necesita es "encontrar la belleza en el cambio y en las cosas que no duran", puesto que en esto consiste la cultura humana.

"Esto también es necesario en política. Si no dejamos que nada cambie nos vemos inmersos en la nostalgia, que nos hace mirar para atrás y querer hacer América grande otra vez o querer restaurar el califato. La nostalgia es un impulso natural, pero también imposible. Cuando intentamos llevarla a cabo, generamos violencia", ha explicado.

Por ello, en el libro y través de los viajes de los personajes, Hamid plantea diferentes modelos sociales de integración para los inmigrantes. "Al principio no es un paraíso en el cielo, pero a lo largo del tiempo algo nuevo y bonito sucederá", ha relatado para añadir que también aparecen "barriadas de chabolas", que son "lugares de pobreza pero también de invención".

"LO HÍBRIDO SIEMPRE TIENE MÁS POTENCIAL QUE LA PUREZA"

En este punto, subraya que "el ser humano la mayor parte de las veces es buena gente", pero que se piensa que el mundo funciona como la colonización de EEUU llevando a cabo una "limpieza étnica". "Esto ocurre raramente. El mundo se parece más a India y Pakistán donde no se exterminaron sino que comenzaron a mezclarse", ha aseverado para declarar que "lo híbrido siempre tiene más potencial que la pureza".

"Necesitamos que el mundo sea algo más global para proteger a los trabajadores y sus derechos a nivel global y dar más poder a las entidades locales y al pueblo. Sería útil no pensar en divisiones", ha expresado para señalar que a su juicio el "estado nación" está en crisis en muchos lugares del mundo.

A su juicio, "lo que ocurre en España con Cataluña no es un caso aislado, ocurre por todo el mundo" y es peligroso puesto que "siempre que se comienza a dividir a la gente empieza con premisas amables y la mayor parte de las veces acaba mal". "Desmontar algo que tenga que ver con que todos somos lo mismo es perjudicial", ha concluido.