Giles Tremlett dibuja en 'Isabel la Católica. La primera gran reina de Europa' a la "Margaret Thatcher" del siglo XV

24/11/2017 - 11:32

SEGOVIA, 24 (de la enviada especial de Europa Press Laura Alonso) El hispanista Giles Tremlettt, autor de obras como 'España ante sus fantasmas' y 'Catalina de Aragón' publica la biografía 'Isabel la Católica. La primera gran reina de Europa' (Debate) en la que revisa la historia de España del siglo XV y principios del siglo XVI para acabar con "la leyenda negra" sobre Isabel I de Castilla y "reconocer" la "figura mundial" que fue la reina.

El autor asegura que si hubiera que hacer un símil con alguna mujer del siglo XXI, la análoga de Isabel sería Margaret Thatcher, y la ha definido como "una mujer potente y muy conservadora que quiere el poder sin complejos y que se impone a los hombres".

Isabel supone también, en opinión del autor, una de las "primeras figuras feministas" en un "mundo dominado por los hombres". Así, relara cómo Isabel estableció, desde un primer momento, con quién quería casarse, elección normalmente reservada a los varones de la familia y se nombró reina en un momento histórico que no tenía precedentes de mujeres en el poder. Sin embargo, aclara que este tipo de personalidades "no llegan a hacer nada a favor de las mujeres", puesto que, en su opinión, sólo les interesa su propio poder.

Con esta obra, según explica, ha tratado de desmontar una "doble leyenda negra" tanto externa como interna, pues en su opinión, la soberana no solo está poco reconocida a nivel europeo, sino que además "los orígenes del fascismo del siglo XX en España" se han "apropiado" de su imagen "de forma injustificada".

La biografía recorre la historia de Isabel desde que cumple 13 años y se va a vivir a Segovia donde acaba autoproclamándose reina, así como su matrimonio y relación con Fernado de Aragón y cómo bajo sus figuras se unificaron los reinos de Castilla y Aragón.

Tremlett hace también un recorrido por un momento histórico de conversión de judíos y expulsión de los musulmanes bajo una ideología general de "purificación" de la sociedad castellana, así como el fin de una época en la que el poder residía en manos de los privados que gobernaban en lugar de unos reyes que se limitaban a ostentar el título.

CATALUÑA

Durante el acto de presentación del libro en Segovia, el hispanista se ha referido, en declaraciones a Europa Press, a la actual crisis catalana y se ha remontado al siglo XV para asegurar que ya entonces "había problemas entre Cataluña y el resto de la corona de Aragón". Según explica, "hay una tradición y una capacidad de decisión propia", desde este momento, algo que, para él, "sigue ahí en la actualidad". "Esta diferencia es la que hace que se funden y se reconozcan las autonomías", ha añadido el autor sobre la condición de ciertos territorios españoles en la Constitución.

Tremlett se inclina por la celebración de un referendum pactado con el Estado y aventura que "todos los catalanes votarían que no porque verían que quedan fuera de la Unión Europea". De este modo, a su juicio, se arreglaría el asunto. No obstante, ha precisado que el hecho de que España tenga un texto consticuional dificulta esta posibilidad, a diferencia de Reino Unido, que no consta de Carta Magna.