Los hermanos Torres presentan su segundo recetario: "Hay que enseñar a la gente a que coma cosas que se pudran"

28/11/2017 - 18:25

Los hermanos Torres han presentado, tras una primera entrega que cuenta ya con siete ediciones, la segunda entrega del recetario 'Torres en la cocina. Siempre hay un buen motivo para cocinar', que recoge las creaciones de los hermanos. "Hay que enseñar a la gente a que coma cosas que se pudran, que tengan caducidad, porque eso al final repercutirá en la salud", ha señalado Sergio Torres durante el almuerzo de presentación del libro en declaraciones recogidas por Europa Press.

Los cocineros, que se definen como "anticomida industrial", han recordado que, a través de la compra de productos frescos "se ayuda al producto y al productor" y han asegurado que ellos "buscan pasar tiempo con los productores", así como "aprender de ellos" pues en su opinión, "alguien que lleva 40 años haciendo eso lo conoce mejor que nadie".

Las recetas de los gemelos aparecen también en el programa de La 1 'Torres en la cocina' que ha cumplido ya los 500 programas emitidos. "Los programas de televisión han hecho que se democratice la cocina, que se de a conocer y que se le de más importancia", ha asegurado Sergio.

Aún así el catalán advierte que, "nadie se equivoque", pues según ha afirmado, "es un oficio que requiere mucho sacrifico y mucha gente no lo sabe", mientras que su hermano Javier ha destacado que "los programas han acercado la cocina a la gente".

Javier y Sergio cuentan también con el restaurante 'Dos cielos' en Barcelona, que acaba de recibir su segunda estrella Michelin, en un año en el que los hermanos se han decidido a abrir un homólogo del establecimiento catalán en Madrid.

En este sentido, a fin de compaginar la grabación del programa y los restaurantes los hermanos han relatado que viven en Barcelona y que cierran 'Dos cielos' por la mañana para trabajar en el programa de televisión. "El restaurante cierra a mediodía y nosotros grabamos de siete de la mañana a siete de la tarde, después vamos al restaurante, saludamos a los clientes y después vamos a casa", ha narrado Sergio.

"Hay un gran equipo que esta detrás", han asegurado los hermanos, que se definen como "muy de equipos" y de "estar mas dentro que fuera". Así, según han reconocido, "la estrella es de todos los equipos, a partes iguales", y aseguran que se celebra "con todos", e incluso con gente que antes trabajaba con ellos y que "aunque ya no estén han ayudado a conseguir ese reconocimiento".

Además, Sergio ha apuntado que "no es verdad que la guía Michelin trate mal a los cocineros españoles" y ha puesto como prueba, los reconocimientos de este año que han premiado a numerosos establecimientos en España. "Nosotros también hemos sido los primeros en cabrearnos cuando no nos la han dado", ha reconocido Sergio. Sin embargo, ha asegurado que eso les ha hecho "más fuertes" porque, según ha explicado, en ese momento pasaron de cocinar "para la guía a cocinar para el cliente".

En cuanto al libro, los hermanos han explicado que gira en torno a su máxima en la cocina como es que "no hay excusas para no comer bien". "Aunque llevamos mucha prisa, somos lo que comemos y estas recetas son de una cocina rápida de mercado y demuestran que se puede comer de forma saludable", ha añadido.

Para ello, el recetario está estructurado en varias partes que incluyen apartados como 'Comer en familia' con el objetivo de "compartir" comidas y momentos, 'El abrazo del invierno', '¿Quién dijo clásicos?' que recupera platos de la tradición española con "el toque Torres" o el capítulo 'Cocinar es una fiesta'. "Se lo hemos dedicado a nuestro padre que es una persona vital y nos ha apoyado muchísimo", han destacado los hermanos.

Por otro lado, los cocineros han hablado del tema de los 'stagiares' y las críticas en torno a sus condiciones laborales y salario. En este sentido, Sergio ha recordado que "stagiares ha habido toda la vida" y que él mismo "tuvo la oportunidad de ir a las mejores cocinas del mundo por ser stagiare" y ha calificado la experiencia como una "inversión". Por su parte, su hermano Javier ha mantenido que "aún así hay que cuidarlos, que tengan un horario" y ha defendido que ellos buscan "cuidar a toda la gente para que aprenda".

CATALUÑA

Los hermanos Torres han comentado también sobre la situación política actual de Cataluña y han afirmado que "cocina y política no van de la mano", ya que su intención es "unir dos cielos, dos ciudades" pues en su opinión "la cultura de la mesa está para eso". "Yo no creo en ningún tipo de independentismo" ha afirmado Sergio, que reconoce que Cataluña "tiene su memoria particular, al igual que Madrid y que Sevilla".

Por último, Sergio Torres ha señalado que, en su opinión "no va a pasar nada" respecto a una independencia del resto de España, y ha especificado que la situación "se ve más grave desde fuera que desde dentro", pues según asegura que fuera "hay una visión más caótica y más pesimista", mientras que "los de dentro" piensan que una independencia de España "no tendría sentido".