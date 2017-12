Manel Loureiro pinta en 'Veinte' un futuro "sombrío" en el que gran parte de la humanidad desaparece antes de Navidad

6/12/2017 - 12:12

El escritor Manel Loureiro, a quien los "no muertos" dieron "la vida literaria" con 'Apocalipsis Z', lanza ahora 'Veinte' (Planeta), una distopía que pinta un futuro "sombrío" para la Navidad de 2017, en el que la mayor parte de la humanidad se ha suicidado en pocas semanas, sin ningún motivo aparente ni conexión entre sí, una situación que obligará a los supervivientes a reorganizarse en medio del colapso.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Loureiro, que se hizo famoso con su trilogía de zombis 'Apocalipsis Z', ha explicado en una entrevista con Europa Press, que las distopías presentan una imagen "un poco terrible" pero cumplen una triple función para el lector: servirle como "refugio" para escapar de la realidad que le rodea que, según el autor, es "tensa de cuidado"; enfrentarse a sus miedos, ya que el lector ve cómo los protagonistas "las pasan canutas" en un futuro "sombrío y desagradable"; y como "reflexión y crítica social".

El autor explica que para arrancar esta historia se juntaron dos influencias, por un lado, un "trauma infantil" provocado por haber leído demasiado pronto 'El señor de las moscas', de William Golding, en el que un grupo de adolescentes se enfrenta a una toma de decisiones en una isla deshabitada; y, por otro, una serie distópica de los años 70, 'La fuga de Logan', en la que las personas que cumplían 30 años tenían que morir.

Durante los dos años que ha estado trabajando en esta novela, Loureiro cuenta que ha viajado al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta así como a Moscú para documentarse sobre las pandemias. Allí le explicaron que estas "no solo son posibles" sino "probables" pero que "no pueden derrotar tan fácilmente" a la humanidad porque tienen "una enorme fortaleza para atajar" este tipo de problemas.

"Me ha parecido que es el gran miedo de nuestro siglo, porque hemos vivido un montón de pandemias. En los últimos diez años hemos atravesado las vacas locas, la gripe porcina, la gripe A, hace tres años había ébola en Madrid. Vivimos en un mundo globalizado, la distancia se mide en horas de avión, el riesgo existe, es real", precisa Loureiro.

En 'Veinte', gran parte de la humanidad desaparece pero algunos de los supervivientes presentan un don. Se trata de los 'ancianos', a quienes todos conocen por ese nombre porque no envejecen. "No se lo regalaría a nadie. Aparentemente, tener una longevidad eterna suena muy bien, pero tiene un precio enorme, vas a ver morir a toda tu familia, a tus hijos. La mente humana no está preprada para acumular 200 ó 300 años de experiencia", explica el autor.

Entre estos ancianos se encuentra Andrea, una de las protagonistas, que muchos años después de la catástrofe, tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza. Junto a un grupo de jóvenes deberá buscar una solución, a través de las ruinas de lo que un día fue la humanidad. En esta ocasión, el número 20 puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

"No hay nada más arrogante que la adolescencia, un adolescente piensa que lo sabe todo. Me apetecía poner en esa disyuntiva a muchachos jóvenes con un convencimiento absoluto de que tienen soluciones y que, de repente, tienen que tomar decisiones y se dan cuenta de que es terrible, doloroso, porque implica escoger", señala.

LOS ZOMBIES LE DIERON "LA VIDA LITERARIA"

Loureiro, quien reconoce que los "no muertos" le dieron "la vida literaria", no puede decir, sin embargo, que los zombis sean sus personajes "preferidos". Si bien, asegura que siempre les estará muy agradecido.

En el caso de la trilogía 'Apocalipsis Z' fueron los guionistas de 'The Walking Dead' quienes recomendaron su lectura en Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los más vendidos. Ahora, con 'Veinte', a Loureiro le encantaría que la recomendase Stephen King, una de las personas a las que más admira literariamente. "Sería el sello de calidad absoluto", afirma.

Precisamente, a Loureiro le han apodado 'el Stephen King español', una etiqueta que el autor considera "enorme" porque le están comparando con un escritor que "ya escribía best sellers" cuando él apenas era "un bebé". "Es un traje que me encanta pero que todavía me queda grande, tengo que crecer mucho para que me siente bien", señala.

Tras el lanzamiento de su sexta novela, Loureiro ya prepara dos desarrollos audiovisuales, un proyecto multimedia junto a Planeta y también asegura que está "plantando las semillas" de la siguiente novela "porque la máquina no para".