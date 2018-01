La Fundación José Manuel Lara reedita 'El novio del mundo', novela "incisiva" e "incorrecta" de Felipe Reyes Benítez

16/01/2018 - 14:45

La Fundación José Manuel Lara ha reeditado 'El novio del mundo', una novela "llena de peripecias", "incisiva" e "incorrecta" que su autor Felipe Reyes Benítez publicó por primera vez en 1998 y a la que ahora se ha tenido que enfrentar de nuevo.

"Hace 20 años que no la leía y no sabía lo que me iba a encontrar. Tengo mala memoria para así depurar y seguir con la creación literaria", ha señalado el autor este martes 16 de enero en un encuentro con los medios.

El escritor ha confesado el "temor" que supuso volver a estas páginas y a encontrarse con el protagonista del libro, Walter Arias, porque "a pesar de la fortuna y de la complicidad" que pudo tener entre los lectores, para el autor "no hay interferencias" en su relación con el libro.

No obstante, Reyes Benítez ha afirmado sentirse "contento" con esta reedición "cuidada", hecha "con cariño", especialmente en un momento en el que se vive con "un ritmo tan rápido".

"Es raro releerse porque no eres la persona que fuiste ni el escritor que escribió aquello", ha manifestado el autor de 'El novio del mundo', a quien no obstante le ha gustado "reconstruir el clima emocional" con el que la escribió.

Según ha recordado, tardo apenas año y medio en escribir esta novela. "Fue muy febril y muy rápida, podía estar 14 horas escribiendo y el resto del tiempo seguía apuntando ocurrencias", ha relatado.

Su objetivo fue intentar "llevar al lector por lugares inesperados", por un "juego emocional y lleno de registros". Al margen de algún "pequeño detalle", de alguna "frase confusa" o de algún "adjetivo inadecuado", ha afirmado que no cambiaría nada. "Me dan miedo los excesos de la narrativa, pero como personaje es excesivo", ha dicho.

UN PERSONAJE "EXCESIVO" QUE SE APODERÓ DE ÉL

Felipe Reyes Benítez (Cádiz, 19609 describe a Walter Arias como un "personaje excesivo, con picos de carácter", con una "tendencia continua al disparate y a la divagación". "Más que el protagonista, el verdadero personaje es el pensamiento y su afán por interpretar la realidad".

Según ha señalado, no le apetece recuperar este personaje para otra novela. Para su creación, se sometió a un "trabajo actoral" para meterse en la piel de Arias, quien a lo largo de un hilarante thriller picaresco y metafísico narra los vaivenes de su vida.

A pesar de no ser una historia autobiográfica, durante el tiempo en el que escribió y en la "resaca" de la escritura llegó a escribir artículos con los razonamientos de Walter e incluso en su vida cotidiana empezaba a razonar como él. "Me costó mucho trabajo salir de este personaje", ha admitido.

El editor de la Fundación José Manuel Lara, Ignacio Garmendia, ha destacado el humor de Reyes Benítez, que a su juicio es "muy incisivo y gamberro" con el que consigue sacar la risa "a carcajadas". Además, ha subrayado el lenguaje de poeta que se percibe en sus líneas.