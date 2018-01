"No seas pájaro de paragüero" y otras herejías lingüísticas esculpidas en la calle

Un libro de los hijos de Leopoldo Abadía recopila estas frases

Imagen: Dreamstime.

Expresiones como "No seas pájaro de paragüero", "Elevaduras eléctricos" o "Todo quedará en agua de borrascas" son algunas muestras de los "destrozos" de frases hechas que, con mayor o menor frecuencia, pueden oirse y que han sido recopiladas por cinco hermanos que ahora han publicado en un libro.

Editado por Espasa, este libro de humor reúne varias decenas de estas expresiones mal dichas que durante tiempo fueron incluyendo en una lista cinco de los 12 hermanos Abadía, hijos de Leopoldo Abadía, autor del libro superventas sobre la crisis mundial "La crisis ninja".

Es Leopoldo Abadía quien prologa este libro que han titulado No seas pájaro de paragüero y otras blabladurías, y en el que expresa su ilusión por ver impresas y agrupadas las frases que sirvieron durante años para que se rieran en casa.

Explica cómo debido al trabajo profesional y las relaciones sociales, uno va tropezándose a lo largo de la vida con personas que destrozan frases hechas, aunque lo hagan con buena voluntad, y cómo sus hijos han ido apuntando estas "herejías lingüísticas".

Los autores -Gonzalo, Javier, Jorge, Rafael y Alfonso Abadía- han seleccionado estas "blabladurías" entre más de 500 frases de toda naturaleza que han ido escuchando a lo largo de los últimos años. Así, explican, desde 2012 los cinco hermanos han estado "atentos" al peculiar uso del lenguaje "intentando cazar al vuelo las efímeras blabladurías en conversaciones, confidencias, reuniones o charlas en la barra del bar".

Todas las expresiones reunidas en el libro, que cuenta con numerosas ilustraciones de Gonzalo Abadía y Pedro Villa, han sido escuchadas por alguno de los autores de alguna persona que las ha pronunciado de forma "natural y espontánea", aseguran. Y junto al dicho "mal dicho", incluyen y explican la verdadera y correcta forma de emplearlas.

En el capítulo dedicado a la naturaleza y el mundo animal destacan, además del pájaro de "paragüero", el dicho transformado de "es más astuta que las gallinas", mientras que para hablar de algo complicado reproducen la frase: "esto es como enhebrar una aguja en un pajar".

Aunque no hay que conformarse con estar en la brecha, los autores consideran que con estar en la cresta de la ola es suficiente y no hace falta, como han oído, asegurar que "no siempre se puede estar en lo más alto de la cresta de la ola".

"Este es un tema vudú", para referirse a algo que no debe ser comentado, en lugar de "tema tabú", o "lo dijo para adornarme la píldora", en vez de dorarla, son otras de las expresiones que incluye el libro.

Tener "orejas de soplido", creerse algo "a pies puntillas" o que un famoso salga en la tele porque tiene mucha "audición" son otros disparates cazados al vuelo por los autores, que también han escuchado a alguna persona lamentarse asegurando: "Es que monto un circo y me echan los enanos".

Sobre la dedicación de los progenitores a sus hijos estando siempre "al pié del cañón", la "blabladuría" se vuelve más peligrosa cuando se transforma en algo como: "Tu padre, como siempre, al pie del camión".

"Lo hizo sin quererlo ni comerlo" es una cuestión ante la que no hay "que arriesgar las vestiduras" sino hablarlo "a calzoncillo quitado", a no ser que sea alguien que "ni lo siente ni lo parece". A buen entendedor, con pocas palabras bastan.