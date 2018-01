Didier Decoin, escritor y guionista, sobre el acoso en el cine: "Hay que denunciar inmediatamente, no esperar 10 años"

25/01/2018

El escritor presenta en España su nueva novela, 'La Oficina de Estanques y Jardines', galardonada con el Premio Goncourt

El escritor, guionista y periodista francés Didier Decoin ha señalado, en referencia a las diversas acusaciones sobre acoso sexual en el mundo del cine, que cuando una mujer es agredida tiene que denunciar "inmediatamente" y "no esperar 10 o 20 años", porque eso, a su juicio, "da la impresión de antigua venganza".

Así lo ha manifestado este jueves 25 de enero a Europa Press Decoin, que ha presentado en España su nueva obra, 'La Oficina de Estanques y Jardines', una novela ambientada en Japón en el año 1100 y cuya temática gira en torno a la mujer joven y a los olores.

El autor, ganador del Premio Goncourt, ha asegurado que no tiene la impresión de que Woody Allen, acusado de abuso sexual por Dylan Farrow, sea un "monstruo ni un obseso sexual". "Estas acusaciones son muy destructoras. He visto todas las películas y leído todas las entrevistas de Woody Allen, un obseso intelectual es seguro, pero sexual no estoy seguro. Lo que están haciendo contra él quizás sea excesivo", ha lamentado.

"Me pregunto si todas las acusaciones que se están haciendo tan tarde, tantos años después, están realmente bien fundadas. Quizás hay hombres que no se han comportado como debieran con las mujeres, pero creo que se está dando unas proporciones que me causan temor", ha subrayado Decoin, que ha hecho hincapié en que si una mujer "sufre una agresión sexual o de cualquier otro tipo", la defenderá "tanto como pueda".

En este sentido, ha añadido que esto "puede volverse en contra de las mujeres", ya que pueden "infundir una especie de desconfianza". "Yo mismo no me atrevo a decirle a una mujer que me parece guapa, no me atrevo por si va a acusarme de acoso sexual. Ahora no tienes derecho ni a mirar a una chica, es una pena. No hay que vivir como enemigos con las mujeres, ni considerarlas adversarias", ha dicho.

SU NOVELA MÁS CERCANA

Sobre su nuevo libro, 'La Oficina de Estanques y Jardines', Decoin ha destacado que es la novela que está "más cerca a él" y la que contiene "más cosas" de las que hace.

La obra cuenta la historia de Miyuki, una joven que vive en una pequeña aldea al borde de un río, que, tras quedarse viuda, es reclutada por el director de la Oficina de Estanques y Jardines para surtir a los estanques de la ciudad de carpas. Por ello, la protagonista emprende un viaje en el que se enfrentará a "amenazas" y "monstruos", tanto humanos como acuáticos.

Para el autor, el tema "más importante" de la novela es la "existencia de algo después de la muerte". "Observo que todos vamos a desaparecer. En mi entorno hay muchas viudas que tienen la sensación de que sus maridos siguen a su lado", ha comentado.

"Vivimos con la certeza de que todo se acaba con un hueco bajo tierra, yo diría que la filosofía más importante es la de la supervivencia del alma. Esa es mi preocupación, soy muy curioso frente a este tema", ha afirmado Decoin

En la novela, según ha explicado el escritor, hay "muy pocos diálogos", pero, sin embargo, hay "mucha descripción". "Espero que sea ligera para el lector", ha apuntado Decoin, al tiempo que ha asegurado que, aunque no se ha traducido al japonés, le "daría una alegría" que se hiciera.

Para reflejar bien la cultura japonesa en el año 1.100, el autor ha asegurado que el trabajo de documentación le llevó "mucho tiempo". "Existe documentación sobre esa época, pero no siempre encontraba las respuestas. Nada es igual que en Europa y no quería escribir ninguna tontería, ni hacer una copia", ha indicado.

"Descubrí que en el alma japonesa existe una tentación por la violencia, como en el acto del harakiri, que es terrible y a la vez algo, según ellos, bonito y refinado, esto resulta impactante. Me gusta mucho aquel mundo, a veces me pregunto si he sido japonés en alguna época de mi vida", ha resaltado Decoin.

Por último, el autor ha afirmado que Japón y los olores son dos cosas que le "apasionan", "sobre todo los olores". "Los japoneses tienen un olfato especial, son capaces de desarrollar olores que nosotros no podemos. El uso del malo olor está relacionado con la vida, hay olores agresivos que merecen algo más. Un mundo sin olores sería terrible", ha concluido.