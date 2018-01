Publican un ensayo inédito de Carlos Fuentes sobre la vida de Buñuel que demuestra su influencia en la revolución del 68

La Fundación Banco Santander ha presentado, este jueves 25 de enero en Madrid, 'Luis Buñuel o la mirada de la Medusa (un ensayo inconcluso)', un libro inédito del escritor Premio Cervantes Carlos Fuentes (Panamá 1928 - México D:F 2012), con el que disecciona la vida y obra del cineasta Luis Buñuel (Aragón, 1900 - México D.F 1983) ensalzando su papel (desconocido hasta el momento) como figura clave en el imaginario colectivo de la revolución del 68 y en el 'Boom iberoamericano'.

"Es la mejor aproximación que se ha hecho de Buñuel hasta el momento", ha declarado el investigador Javier Herrera en rueda de prensa. Herrera ha sido el encargado de iluminar el manuscrito de Fuentes (oculto en la Universidad de princeton) y, a través de un "trabajo detectivesco" de más de un año, ordenarlo "tal y como el escritor hubiera querido que llegara a los lectores".

De este modo, y tras un análisis textual "milimétrico" cotejando todas las partes, Herrera descubrió que la mayor parte de los párrafos no habían sido publicados nunca, y que, además, muestran una cara más allá del surrealismo de Buñuel que "no se había visto antes", relacionada con la actualidad, a través de un ensayo "no al uso, más fresco y que desborda humor".

En este sentido, Herrera ha matizado que a través de películas como 'El Ángel exterminador, 'Tierra sin pan', 'Los olvidados' o 'Belle de jour', Buñuel tocaba temas universales y que prescinden de espacio y tiempo como la miseria, el racismo, la delincuencia juvenil en los suburbios, la prostitución o la pederastia.

Además, el libro está aderezado con un apéndice de quince cartas inéditas, cruzadas entre los años 1966 y 1972, que ilustran el contexto de la obra y dan fe de las relaciones de amistad que establecían el escritor y el cineasta, y que muestran "la profundidad de pensamiento de Buñuel".

Según ha relatado Herrera, el proyecto comenzó en 1952 cuando Fuentes vio la película 'Los olvidados', mientras trabajaba como crítico de cine en un periódico en México. "Es ahí cuando quedó prendado", ha explicado.

CAPACIDAD VISIONARIA DE BUÑUEL

Así, la admiración de Fuentes por Buñuel fue acrecentándose hasta producirse un encuentro en París en 1966, con el estreno de 'La edad de oro', (producida en 1930 y prohibida en aquel momento), donde el escritor cayó en la cuenta de que "todo sobre lo que hablaba Buñuel 37 años atrás estaba sucediendo en aquel momento".

"Esto es lo que hizo que Fuentes quisiera escribir el ensayo. A partir de ese momento escribió un artículo describiendo que aquellos que veían la película eran los hippies y los jóvenes pertenecientes al movimiento contracultural y revolucionario", ha señalado.

Por ello, Fuentes establece una relación entre en el cineasta y el movimiento del 68, alegando que Buñuel, de manera implícita, critica la sociedad de consumo "tocando en el nervio" y no "en la epidermis". En este contexto, Herrera ha añadido que el cineasta era "un revolucionario teórico" puesto que siempre huía de toda "confrontación bélica".

"Fuentes escribe la obra exactamente igual que si se tratase de una película de Buñuel. Es literatura fuera de serie, va escribiendo conforme le van saliendo las cosas", ha recalcado.

Por otra parte, Herrera ha subrayado que la medusa a la que alude en el título se debe a que para el escritor, las películas de Buñuel tienen la capacidad "de aniquilar a quien se atreve a mirarla", como lo hace una medusa.

"Así es el cine de Buñuel para Fuentes. Invita a entrar en esos vericuetos de la realidad, a través de una mirada que está subliminalmente enlazada, como si se tratara de un hilo eléctrico", ha expresado.

REFERENCIA PARA EL BOOM IBEROAMERICANO

Además, la obra demuestra de manera definitiva la importancia (hasta ahora sospechada) que tuvo Buñuel parea la generación del 'Boom iberoamericano', ya que, en la primera carta que le envió Fuentes, se muestra como le confiesa su importancia para escritores como Octavio Paz, Vargas Llosa, Cortázar, Rodríguez Monegal o Gironella.

Así, el volumen muestra a un Fuentes que ve en los principios del cineasta un modelo creativo a seguir por todos los jóvenes iberoamericanos que luego conformarían el Boom y con los que incluso compartía algunos proyectos.

Por último, Herrera ha destacado que el escritor también hace el trabajo de "descubrir al Luis Buñuel español relacionándolo con 'El Quijote', 'Don Juan', y 'La Celestina'. "A través de Buñuel, Fuentes veía esa tradición española fundida en la vanguardia europea", ha concluido.