Colín Niel: En la Francia rural se estrecha la relación entre hombre y naturaleza

Barcelona, 30 ene (EFE).- El escritor galo Colin Niel, una de las voces más prometedoras del nuevo "noir" francés, con una multipremiada trilogía ambientada en la exótica Guayana, lleva ahora el género negro a la Francia rural, donde, ha dicho, "se estrecha la relación entre la naturaleza y el ser humano".

En una entrevista concedida a Efe en el marco del festival BCNegra, Niel, ingeniero agrónomo y ecólogo de profesión, confiesa: "Nunca he escrito una novela que transcurra en un espacio urbano, en una ciudad. Me interesa menos, porque yo procedo de los suburbios de París, donde vivía en el piso 12 de un gran bloque de pisos, rodeado de asfalto, y no me apetecía hablar de ese ambiente".

En contraste, el autor se siente atraído por "los grandes espacios, el territorio en el que los humanos cambian la naturaleza, y la propia naturaleza moldea a las personas".

Desgraciadamente, las historias de crímenes se pueden encontrar en todas partes, pero en sus novelas "el entorno, el paisaje deviene ideal para anclar la historia, es casi otro personaje".

"Solo las bestias" (Principal de los Libros) parte de la desaparición de Évelyne Ducat, una mujer rica y caprichosa, cuyo coche es encontrado por la policía en la carretera a un pueblo rural cerca del Macizo Central, donde malvive una comunidad de solitarios campesinos.

Cuando Alice, hija de ganadero y asistente social, casada con uno de los obreros de su padre, entabla una relación amorosa con Joseph, otro de los ganaderos de la región, nadie sospecha que podría tener relación con la muerte de Évelyne.

Niel da voz, uno por uno, a todos los que conocieron a Évelyne para desvelar sus secretos y el camino que lleva a la verdad, aunque la historia empieza en Costa de Marfil entre otros desheredados, en un mundo muy distinto del de los campesinos franceses, pero "parecido en su pobreza, angustia y lucha por la vida".

Tenía ganas de hablar de "esa soledad que todos experimentamos alguna vez en la vida, y en esas montañas la soledad es inmensa, es física y social", apunta el autor.

Para esta novela, Niel vivió durante un mes en la Lozère, al sur del Macizo Central: "Hablé con asistentes sociales, con campesinos, que me trasladaron su problemática, y pude entender cómo es su vida allí, cómo se lleva una granja en lo cotidiano, porque la novela transcurre durante un año y necesitaba tener ese telón de fondo".

Según Niel, Joseph, "como tantos solteros en esa Francia rural, ha quedado atrapado en el tiempo, tiene encanto, podría gustar a una mujer, pero ha olvidado ocuparse de sí mismo mientras pasaba su vida en la granja de sus padres".

Niel ha podido constatar que se trata de "una realidad muy extendida en el campo francés, y de ahí surgen programas en la televisión del tipo "Granjero busca esposa". De hecho su novela, bromea el escritor, sería "un 'Granjero busca esposa' pero en versión negra".

Principal de los Libros proyecta publicar alguna de las novelas de su trilogía negra de la Guayana, protagonizada por el capitán André Anato y ambientadas en la Guayana francesa, donde Niel vivió durante 6 años para poner en marcha el Parque Nacional del Amazonas.

"Se lo debo todo a la Guayana, pues después de trabajar con cuestiones medioambientales durante años volví a París y me di cuenta de que tenía esa Guayana y sus habitantes en mi cabeza y que tenía cosas que contar", confiesa.

Aunque aparentemente esas novelas son muy distintas de "Solo las bestias", el autor percibe que hay "un punto en común: la relación muy fuerte entre el ser humano y la naturaleza, ya sea el bosque amazónico o las condiciones meteorológicas duras".

Sin "un panteón de maestros, preferencias o mentores", no esconde su cercanía al islandés Arnaldur Indridason o al norteamericano Dennis Lehane: "Anato tiene puntos en común con el detective Erlendur de Indridason en su forma de relacionarse con los demás".