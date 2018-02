Ray Celestin, novela negra histórica a ritmo del jazz de Louis Armstrong

Barcelona, 31 ene (EFE).- El escritor británico Ray Celestin se adentra en el Chicago de los años 20 en su última novela, "El blues del hombre muerto", secuela de la primera de una tetralogía que comenzó con "Jazz para el asesino del hacha", en la que la novela negra navega al ritmo del jazz de Louis Armstrong.

En una entrevista concedida a Efe en el marco del festival BCNegra, Celestin ha explicado que su idea inicial era trabajar en "una novela de detectives y que además fuera histórica" y, tras un intento fallido, comenzó a buscar "casos reales de asesinos en serie" y "en Internet, el 60 % de los casos han sucedido en Estados Unidos y no se sabe por qué, si es porque hay más criminales o por que se han investigado más". Fue así como dio con el caso del asesino del hacha de su primer libro.

En general, añade, suele leer novela histórica o novela negra, los géneros que más le gustan: "Me pareció mejor partir de una historia real para poder construir una ficción", sobre todo, para una primera novela, en la que no te sientes tan seguro, pero en las demás hay menos de real y más de invención.

La tetralogía sitúa su acción en cuatro ciudades diferentes de EEUU, Nueva Orleans, Chicago, Nueva York y Los Ángeles, "siguiendo la vida de Armstrong, que en la década de 1910 es un joven en una ciudad en la que comienza a operar la mafia; en los 20 en Chicago, en pleno apogeo de Al Capone; en los 40, cuando el fenómeno se traslada a Nueva York, donde el trompetista vive; y después en Las Vegas y Los Ángeles, adonde se trasladan Armstrong y la mafia".

Convertir a Armstrong en un personaje surgió durante el período de documentación para la primera novela y se encuentra con "un joven Armstrong, rebelde, muy diferente de la imagen que luego se instala del trompetista".

En la investigación para la segunda constata que "el Chicago de los años 20 era conocido por la violencia, los mafiosos, Al Capone, pero en paralelo había un movimiento cultural cuyo principal símbolo fue Armstrong".

Cuando Armstrong empieza a trabajar en un club para Al Capone, "se conocen y se caen bien, y ese encuentro fue una feliz coincidencia que no podía desaprovechar como novelista".

Celestin argumenta esta imbricación entre mafia y música: "al principio, el jazz se tocaba en burdeles y ahí se ve el primer vínculo con la delincuencia; en los 20 con la ley seca los músicos tocaban en cabarés regentados por mafiosos; y cuando acaba la prohibición del alcohol, muchos de los antiguos mafiosos empiezan a trabajar en locales de música y sellos discográficos".

Y añade: "esa relación entre música y delincuencia persiste hasta los años 70, cuando las grandes compañías adquieren los sellos discográficos".

Ambientar las novelas en un mundo tan mediatizado por la imagen que ha ofrecido el cine no es un inconveniente para Celestin, que cree que "ayuda mucho, porque como escritor quieres sorprender al lector, y cuando escribes lo contrario a lo que presenta la gran pantalla ayuda a generar un interés".

Tanto en la primera como en la segunda novela de esta tetralogía del jazz, Celestin estructura la historia a partir de tres investigaciones distintas, que se centran en la policía, la mafia y el jazz, pero en la tercera "ya solo habrá dos tramas".

En la época de Nueva Orleans sucedían tantas cosas que el autor prefirió tratar "las diferentes capas de la sociedad".

Celestin se declara admirador de las novelas de James Ellroy -a pocos metros, en el mismo hotel, el norteamericano está ofreciendo también entrevistas- y de Michael Connelly, otro autor cuyas novelas rezuman jazz, "y para el último libro de la serie me he inspirado en Raymond Chandler y el cine negro en general".

En cada libro, Celestin se inspira en una canción de jazz, en el caso de "El blues del hombre muerto" (Alianza), el clásico "Dead Man's Blues", que aprovecha para "dar un orden siguiendo la estructura de duetos, solos y coros".

Aunque parte siempre de un esquema, cuando escribe el texto siempre elimina "partes que no son verosímiles" o modifica la estructura, que sería lo más parecido, admite, a las largas improvisaciones de las jam sessions.

Celestin ha cerrado la venta de derechos para grabar una serie, si bien es consciente de que "filmar esta serie de época sería carísimo".

Sobre sus próximos proyectos tras la tetralogía, Celestin tiene claro que "seguramente serán historias contemporáneas modernas y no todas de género negro" y apunta sus preferencias por una mezcla de "romance, ciencia ficción y terror".

En un epílogo explicativo, Celestin admite haber reorganizado algunas de las fechas de ciertos eventos, y justifica esta decisión "por el bien de la historia".

Hay dos tipos de falsedades, puntualiza Celestin: "unas inevitables, porque al hablar de las mafias no contamos con fuentes académicas, sino con registros anecdóticos; y otras que soy consciente de que me las estoy inventando, algo que me pone nervioso, pero a veces modificando algo pequeñito la historia mejora enormemente".