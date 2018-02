Beatriz Osés y David Lozano ganan la XXVI edición del Premio Edebé

Barcelona, 31 ene (EFE).- La escritora madrileña Beatriz Osés, con la novela "Soy una nuez", ha ganado hoy el XXVI Premio Edebé de Literatura Infantil, mientras que el zaragozano David Lozano, con "Desconocidos", ha sido el galardonado en el apartado Juvenil.

Osés, a través de lo cómico y lo disparatado, presenta en su obra a una abogada que utiliza sus dotes de jurista para quedarse con Omar, un niño huérfano refugiado que ha aparecido en su casa, tras perder en el mar a sus progenitores en una cáscara de nuez y que ha conquistado a todos con su sensibilidad y amabilidad.

La miembro del jurado Teresa Colomer ha explicado que la novela trata sobre la soledad y los refugiados con un tono poético, sin olvidar un punto de humor y, al final, "lo que se ve es que los adultos pueden cambiar su corazón en contacto con la infancia".

La autora madrileña, huérfana de madre, periodista y profesora de Lengua y Literatura, ha indicado que la idea inicial la tuvo hace unos dos años, pero no tenía clara la estructura del relato hasta que este verano lo acabó de construir, teniendo claro desde el principio el uso de una nuez, y a su protagonista Omar, que personifica la "inocencia, la bondad y la capacidad para cambiar la realidad".

A su juicio, la nuez puede verse como metáfora del cerebro, pero también de los sueños, a la vez que es un fruto seco "aparentemente muy fuerte por fuera, pero frágil por dentro, tal como son los personajes del libro".

El relato le ha servido a Osés para criticar "partes de la sociedad que no me gustan como la guerra o que los niños no tengan derecho a crecer en paz, con su familia, sintiéndose queridos, lo que le han robado a mi protagonista".

La escritora, que se había presentado en otras ocasiones al premio, es autora de la saga Erik Vogler y ha destacado que su principal ilusión hoy ha sido poder conocer personalmente a la editora de Edebé, Reina Duarte.

En "Desconocidos", una novela de misterio, David Lozano presenta ante el lector a Lara y Gerard, dos jóvenes que se han conocido en la red y que han quedado para verse, cara a cara, durante una cena en Barcelona, una ciudad que le gusta mucho y en la que no había ambientado nunca ninguna de sus tramas.

Paralelamente a esta cita, el lector sabrá de una inspectora de policía que tiene dudas porque al revisar el cadáver de un presunto suicidio en la Costa Brava descubre que lleva la foto de una tal Lara en el bolsillo.

La miembro del jurado y escritora Care Santos ha aseverado que se trata de un título que "engancha" desde el primer capítulo, escrito por alguien que apuesta "por un planteamiento temporal difícil y que resuelve muy bien".

David Lozano, que tiene en su haber otros premios como el Gran Angular de literatura juvenil y que trabaja como guionista de cine, ha advertido que nunca con sus relatos pretende moralizar, pero "llevando al lector de la mano en una trama de suspense, lo puedo obligar a enfrentarse con aspectos de la realidad que no se ha detenido en pensar".

En este punto, ha reflexionado que muchos jóvenes "se confían demasiado cuando se familiarizan con algo como son las redes sociales, que son maravillas, pero no podemos olvidar que, en el fondo, acabas contactando con desconocidos, no se tiene una total garantía de saber con quién se está hablando".

David Lozano alerta de que "en la inmensidad de las redes hay muy buenas personas, pero de vez en cuando hay gente que no lo es tanto" y agrega que, por otra parte, como escritor siempre le ha interesado mucho la cuestión de la "mentalidad criminal, estudiar el lado oscuro, el mal".

Un total de 327 originales aspiraban a ganar los Premios Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, los mejor dotados en España en estas modalidades, con 25.000 euros para el autor galardonado en el apartado infantil y 30.000 euros para la obra juvenil ganadora.