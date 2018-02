Palomas: "Nada", de Carmen Laforet, es el mejor título de la literatura

Madrid, 7 feb (EFE).- El escritor barcelonés Alejandro Palomas, ganador de la 74 edición del premio Nadal con su novela "Un amor", ha asegurado hoy que el título que Carmen Laforet dio a "Nada", galardonada en la primera edición de este mismo premio, es el más acertado de la historia de la literatura.

Palomas, que ha presentado hoy en Madrid su novela editada por Destino, ha atribuido a la influencia de esta escritora el que sus propias obras tengan unos títulos tan cortos: "Hay mucho de Laforet en quien soy", ha recalcado en un encuentro con periodistas.

Con "Un amor", Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) completa la historia de una familia que arrancó en "Una madre" (2014) y continuó en "Un perro" (2016), protagonizadas por Amalia y sus tres hijos: Fer (el narrador), Emma y Silvia.

"No tengo suficiente con una novela porque los personajes van creciendo y voy construyendo un mundo", ha indicado el escritor, que obtuvo también en 2016 el Premio Nacional de Literatura Juvenil.

En esta ocasión, la novela transcurre en 24 horas, una jornada vertiginosa en la que coinciden la boda de Emma con su novia Magalí y el 73 cumpleaños de Amalia.

El sentido del humor es fundamental en la obra de Palomas, según ha explicado el autor, que necesita esa estructura humorística para afrontar el "viaje muy complicado" de la historia que cuenta.

Y es que el autor tiene también una madre, dos hermanas y un perro: "Gracias a esta novela, he descubierto cosas mías que tenía olvidadas. Escribir es bucear en ti mismo pero tienes que conseguir que la historia se refleje en los lectores y la hagan suya".

Palomas ahonda en esta novela en las pequeñas y grandes mentiras de las familias, los silencios y los secretos que se tejen para no no herir, "silencios que no están vacíos y que generan complicidad", ha asegurado.

El escritor ha asegurado que ha descubierto muchas cosa de su madre a través de su personaje de ficción Amalia y ha recalcado cómo en su familia "hay un antes y un después" de esta saga, de tal forma que se han convertido en un "equipo".

Alejandro Palomas ha destacado la similitud de la mirada de su novela con la de Gustavo Salmerón en "Muchos hijos, un mono y un castillo", protagonizada por la madre del director, Julia Salmerón, y que ganó el Goya al mejor documental.

El escritor ha resaltado por otra parte su relación con los libreros, un gremio que hasta hace poco creía que no tenía visibilidad y con el que él mantiene, ha asegurado, una trato directo y constante.