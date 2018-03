Vargas Llosa publica 'La llamada de la tribu': "Prohibir libros y cuadros es antidemocrático y hay que combatirlo"

28/02/2018 - 13:04

El escritor Mario Vargas Llosa, quien publica nuevo ensayo, 'La llamada de la tribu' (Alfaguara), se ha mostrado "preocupado" por la reciente "censura de libros y cuadros" en España y entiende que es una decisión "antidemocrática que hay que combatir".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"La cultura debe manifestarse con toda libertad nos guste o no", ha defendido el autor peruano durante la presentación en Madrid de su obra, en la que reflexiona sobre el liberalismo a través de siete autores que han influido en su formación intelectual.

Vargas Llosa ha reconocido que, en el caso de la obra de Santiago Sierra retirada en Arco, 'Presos políticos', no se trata de una pieza de su agrado, pero no habría que haberla retirado. "El cuadro de ese señor no era un cuadro, era una estupidez y provocación, pero retirarlo ha sido una locura, porque dan un prestigio extraordinario a una simple provocación", ha señalado.

En cuanto al libro 'Fariña', ha reconocido no haberlo leído, pero apunta "estar siempre en contra de la prohibición" de las obras literarias. "La censura no debe existir, hay que abrir la puerta porque es un principio liberal básico", ha matizado.

CATALUÑA: QUE SE IMPONGA EL SENY

Vargas Llosa también ha repasado la actual situación política, con especial atención a Cataluña, donde "afortunadamente" la posibilidad de independencia "va quedando atrás". "Mi esperanza es que Cataluña vuelva a ser otra vez la vanguardia de España, que este fenómeno haya quedado atrás y el seny se imponga", ha destacado.

También ha aludido a Venezuela, donde no espera nada de unas próximas elecciones que "van a ser una farsa". "Solo se puede esperar un fraude monumental y no creo que haya gente tan ingenua como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que invoca a ir a votar a una mentira tan flagrante", ha concluido.