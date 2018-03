Los españoles Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina y Gabriela Ybarra, finalistas del Man Booker Internacional

14/03/2018 - 18:40

Los escritores españoles Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina y Gabriela Ybarra han sido seleccionados entre los trece finalistas al Man Booker Internacional, que premia cada año un libro traducido al inglés y publicado en el Reino Unido, con 56.000 euros, según ha informado la organización del certamen.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Cercas ha sido nominado por 'El impostor' (MacLehose Press), traducida al inglés como 'The impostor' por Frank Wynne, mientras que Muñoz Molina ha sido destacado por 'Como la sombra que se va' (Tuskar Rock Press) con traducción de Camilo Ramírez como 'Like a Fading Shadow' e Ybarra por 'El Comensal' (Harvill Secker), 'The Dinner Guest', en su versión inglesa con traducción de Natasha Wimmer.

Los autores, competirán por el galardón con autores alemanes, como Jenny Erpenbeck; franceses como Laurent Binet o Virginie Despentes, así como escritores procedentes de Austria, Corea del Sur, Irak, Polonia o Taiwán.

"Juzgar este premio ha sido una aventura estimulante. Hemos viajado a través de países, culturas e imaginaciones para poder llegar a una lista que podría haber sido incluso más larga", ha señalado la jueza Lisa Appignanesi. Los nominados, según ha asegurado, aportan una enorme "riqueza de talento y variedad de formas con sus obras".

La organización del premio anunciará, el próximo 12 de abril, una lista de los seis libros que optan finalmente por el premio y el ganador se fallará el 22 de mayo en un cena en el Museo de Victoria y Alberto de Londres.