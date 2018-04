Cuando J. K. Rowling habló de la magia del fracaso en Harvard, cuna del éxito

Madrid, 31 mar (EFE).- En 2008, un año después de la publicación del último tomo de la saga mágica que sacó del abismo a J. K. Rowling, la escritora británica se plantó ante los recién licenciados de Harvard para hablar del fracaso: "Lo que temía yo a vuestra edad no era la pobreza, sino el fracaso".

La escritora de la multimillonaria saga "Harry Potter" fue la elegida para poner el broche final a la vida académica de esa promoción de estudiantes de Harvard con un discurso que, ahora, diez años después, edita Salamandra con el título "Vivir bien la vida".

El 5 de junio de 2008, Rowling (Yate, 1965) decidió hablar en la cuna del éxito sobre dos temas que le interesan especialmente: los beneficios del fracaso y la importancia de la imaginación.

"Vivir bien la vida" transcribe ese discurso que Harvard Magazine subió a la plataforma de YouTube en 2011 y que desde entonces acumula más de tres millones de reproducciones, y lo hace con las ilustraciones originales de Joel Holland, adaptadas para esta edición por Andrea "drBestia" Cavallini.

Un breve tomo en el que Rowling se abre a los estudiantes, repasando su vida y citando a más autores clásicos que a los personajes imaginarios que se fueron gestando en su cabeza desde la Universidad y que acabarían convirtiéndola en una de las mayores fortunas del mundo.

Aunque llegó al éxito, eso sí, después de tocar fondo. Mientras que sus padres esperaban que estudiase algún ciclo de formación profesional con la esperanza de huir de la pobreza, Rowling acabó estudiando a escondidas Lenguas Clásicas.

Y siete años después de su ceremonia de graduación, "ya había fracasado estrepitosamente": "Mi brevísimo matrimonio se había ido al traste, y estaba en el paro, era madre soltera y todo lo pobre que se puede ser en la Gran Bretaña de hoy en día antes de convertirse en una persona sin hogar".

"Ahora bien, no he venido a deciros que fracasar es divertido. Aquel período de mi vida fue muy duro, y entonces no tenía ni idea de que iba a ocurrir lo que más tarde la prensa ha descrito como un desenlace de cuento de hadas", reconoce Rowling.

Antes de llegar a ese final de ensueño, la escritora rememora en "Vivir bien la vida" el período de su vida que "más le marcó", cuando trabajó en el departamento de investigaciones africanas de la sede de Amnistía Internacional en Londres.

Allí, "leía testimonios de víctimas de tortura y veía fotografías de sus lesiones", abría informes "escritos a mano por testigos oculares de juicios sumarios y ejecuciones, de violaciones y secuestros".

"En Amnistía aprendí más que en ningún otro sitio sobre la bondad humana", apostilla Rowling, e invita a hacer uso de su imaginación para sentir empatía a su joven audiencia, una acostumbrada al éxito en Estados Unidos, la "única superpotencia que queda en el mundo".

"(...) el hecho de que os hayáis licenciado en Harvard puede hacer pensar que no estáis muy familiarizados con el fracaso. El miedo al fracaso quizá os impulse tanto como el deseo de triunfar", sentencia la escritora, productora y guionista.

Entre 1997 y 2007, Rowling publicó los siete libros de la famosa saga Harry Potter, que ha vendido más de 500 millones de ejemplares en el mundo, y que se convertiría en una serie cinematográfica igualmente exitosa, descubriendo en 2001 a unos jovencísimos Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

La distinción de la Orden del Imperio Británico (OBE) por su dedicación a la literatura infantil, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia o la Legión de Honor de Francia son algunos de los premios que ha recibido la escritora gracias al niño mago.

"No necesitamos magia para transformar nuestro mundo; ya tenemos, en nuestro interior, todo el poder que necesitamos: el poder de imaginar algo mejor", sentencia Rowling en su discurso, que cierra con una cita de Séneca.

"Como una obra teatral, así es la vida: importa no el tiempo, sino el acierto con que se ha representado", decía, hace diez años, la "muggle" -persona no maga- más famosa del mundo.