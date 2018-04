Garí novela sobre un divisionario desencantado al ver las atrocidades de los nazis

Jose Oliva

Barcelona, 1 abr (EFE).- El escritor Fernando Garí, traductor de John Grisham o Robert Harris, debuta en la novela con "Seis años de invierno", la historia de un voluntario de la División Azul, desencantado por las atrocidades que cometen los nazis.

Miguel, el protagonista, explica Garí en una entrevista a Efe, se desenvuelve en "una Barcelona de la inmediata posguerra gris, pobre, hambrienta y dominada por el pensamiento único".

Al igual que sucediera con otros escritores recientes, como Ildefonso Falcones, Garí escribió esta primera novela al aliento de la prestigiosa escuela literaria del Ateneu Barcelonés.

Tras darle vueltas a algunas ideas, Garí se decantó por la figura de los divisionarios, "valientes para ir a Rusia y estúpidos para ponerse al lado de los alemanes" y en este punto recuerda que siempre le ha interesado "la gente que nada contracorriente" y menciona el ejemplo de Joan Pujol 'Garbo', espía que desmontó el sistema de contrainformación de los alemanes y que "al final de la Guerra Civil, en un ambiente germanófilo, dice que hay que trabajar para los aliados".

A medida que iba investigando la inmediata posguerra, entre 1940 y 1942, Garí encuentra "un ambiente de pensamiento único que dominaba la vida de Barcelona, alentado y dirigido desde la instituciones y desde el poder, que era claramente fascista y antijudío"; y eso le recordaba "el ambiente de pensamiento único que vivimos ahora", denuncia.

Sobre su protagonista, Garí señala que es "la encarnación de lo que se dice una buena persona, un criterio infravalorado hoy frente a las personas brillantes, mediáticas, triunfadoras"; y en el contexto de la posguerra y del frente ruso, "ser buena persona solo podía significar darse cuenta de lo equivocado que estaba".

"Seis años de invierno" es "la historia de una transformación y de un cambio en la manera de vivir del protagonista" y añade el autor: "Es bueno cambiar de opinión y de posición, porque demuestra cierto pensamiento crítico".

Miguel y Garí sólo comparten, asegura, "la afición hacia las motos".

El trabajo de traductor, apunta el autor, ha influido en su "manera maniática" de escribir: "Soy un paranoico de mi propia escritura, que corrijo, tacho, borro y reescribo hasta que no tengo la frase ajustada a lo que pretendo comunicar".

Que su primera novela sea histórica no es más que una consecuencia de que Garí se licenció en Historia Contemporánea y "la II Guerra Mundial es el epicentro de la historia del siglo XX"; sin embargo, dice que no cree que se tenga que escribir solo de lo que uno sabe porque "dejaríamos de lado la imaginación, pero, al menos, sí has de escribir de lo que te gusta".

Admite que conocía superficialmente el tema de la División Azul, pero en casa de sus padres había un conocido que había sido voluntario, que "vivió la dureza de la lucha y del clima y de ahí han surgido algunas anécdotas de la novela".

Para la escritura del libro, Garí leyó todos los libros escritos sobre la División Azul, entre los que destaca "División 250", de Tomás Salvador, y "Una historia de la División Azul", de Javier Reverte.

La Barcelona que aparece en su novela dista mucho de la ciudad actual, precisa Garí, "maravillosa por clima, situación, tamaño, infraestructuras y estructuras culturales, una Barcelona que ha sido la vanguardia de España durante muchos años y que hoy compite de tú a tú con las ciudades más importantes".

Por esta razón, agrega el autor y traductor, "cuesta imaginar que estuviera sumida en la grisura, la pobreza, el hambre, y la cerrazón y dominada por ese pensamiento único".

Garí está preparando ya otra novela, que nada tendrá que ver con su ópera prima, pues "tratará sobre inteligencia artificial, sobre la implantación de órganos artificiales, en la línea del libro 'Homo Deus' del historiador israelí Yuval Harari".

"No será una novela de ciencia ficción", advierte, sino "literatura de anticipación como las obras de Aldous Huxley o George Orwell".