La BNE presta al Museo del Prado un libro con grabados basados en bocetos de Rubens

5/04/2018 - 17:04

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha prestado al Museo Nacional del Prado la pieza 'Pompa introitus honori serenissimi principis Ferdinandi...' (1641) con grabados basados en bocetos de Rubens, para que sea expuesta en la muestra 'Rubens, pintor de bocetos', que estará abierta al público entre el 9 de abril y el 5 de agosto, según ha informado la institución.

El autor de la obra, Jean Gaspar Gevaerts (1593-1666), conmemora en el libro la entrada triunfal del cardenal-infante Fernando de Austria en Amberes en 1635, en un momento en el que el hermano de Felipe IV había sido nombrado gobernador de los Países Bajos después de su victoria en Nördlingen contra los suecos y sus aliados de Sajonia.

Para este acontecimiento se crearon en madera cinco arcos triunfales de más de veintidós metros de altura, cuatro escenarios y un pórtico, pintados según el programa de Nicolaes Rockox, burgomaestre de Amberes, el humanista Jean Gaspard Gevaerts y Pedro Pablo Rubens.

Además, para realizar las pinturas y las esculturas, Rubens contó con la colaboración de Jacob Jordanes, Cornelis de Vos, Erasmus Quellenius, Gerard Seghers y Theodor van Thulden. De igual manera, con el propósito de que estas obras perduraran en el tiempo, se encargó a varios artistas, encabezados por Theodor van Thulden, que grabaran los diseños de Rubens.

La pieza contiene 42 estampas realizadas al aguafuerte, muchas de ellas de gran formato y relativas a las arquitecturas efímeras que se habían creado, a las que se añadieron otros grabados. Algunos de los bocetos originales de Rubens se conservan repartidos en diversos museos europeos.

El ejemplar, impreso en vitela e iluminado a mano con gran calidad, tiene en el colofón la fecha de 1641, pero no se publicó hasta finales de 1642. No obstante, como el cardenal-infante había fallecido en 1641, el magistrado decretó que el libro no tuviera una fecha posterior a la muerte del protagonista de la obra.