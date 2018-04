El escritor rumano Mircea Cartarescu, galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2018

El escritor rumano Mircea Cartarescu ha sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2018, según ha anunciado este lunes, 9 de abril, el jurado del galardón, reunido por primera vez en Argentina, que hace constar en el acta que la obra del ganador constituye "un relato infatigable y seductor, deslumbrante y verosímil".

Asimismo, el jurado destaca "la poderosa habilidad narrativa del autor y su excepcional conocimiento de la biblioteca universal", al tiempo que hace constar su "admiración por una obra destinada a impulsar la transformación radical de la conciencia humana" y subraya "la fuerza narrativa con que el autor ha sabido expandir los límites de la ficción".

Para el jurado, la obra de Mircea Cartarescu integra en "un único ímpetu narrativo la evidencia de la realidad, la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos".

Con una cita del propio Cartarescu, el jurado concluye el acta mediante la cual se le concede el Premio Formentor de las Letras:"Sólo quiero desenmascarar la realidad, abrir puertas a laberintos imposibles de desentrañar y para ello escribiría aunque no quedase ni un solo lector en el mundo".

El jurado de esta edición estaba constituido por Alberto Manguel (Premio Formentor 2017), Aline Schulman, Francisco Ferrer Lerín, Andrés Ibáñez y Basilio Baltasar (presidente del jurado) y, tras las deliberaciones mantenidas en Buenos Aires en la casa de la escritora y editora Victoria Ocampo, ha anunciado el nombre del galardonado en un acto que ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el 5 de octubre en Mallorca, dentro del marco de las Conversaciones Literarias de Formentor que este año llegan a su XI edición.

Cartarescu ha agradecido la concesión del premio y ha asegurado sentirse "enormemente honrado" por su concesión de este premio, que acepta "del modo más humilde y con enorme emoción, puesto que el Formentor es uno de los premios literarios más prestigiosos no solamente del ámbito europeo, sino del mundo entero de las letras".

"Mi humildad se acentúa cuando me comparo con los brillantes escritores que me antecedieron, a quienes no solamente respeto, sino que han sido mis maestros en múltiples sentidos. Puedo decir que muchas de las figuras reconocidas con este galardón me han inspirado, han hecho de mí el escritor que hoy soy y son objeto de mi másprofunda admiración", prosigue en un comunicado.

"Nunca pude soñar, desde mis comienzos como escritor, hace ya casi cuatro décadas, que mis obras concitaran esta devoción y consideración por parte de tantos lectores en español, gracias, en gran medida, a la impagable labor de mi traductora, Marian Ochoa de Eribe, y de mi editorial en este idioma, Impedimenta. Prometo hacer todo lo que esté en mi mano para estar a la altura de los autores que ganaron este galardón antes que yo. Nos veremos pronto en la bella isla mediterránea de Mallorca", concluye.

El Premio Formentor de las Letras es un reconocimiento a la calidad e integridad de los autores cuya obra consolida el prestigio y la influencia de la gran literatura. El Premio Formentor, galardón literario sostenido con el mecenazgo de las familias Barceló y Buadas, fue creado en 1961 por un reputado grupo de editoreseuropeos (Carlos Barral, Gallimard, Einaudi, Rowolt...).

En Formentor fueron premiados, entre otros, Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Saul Bellow, Jorge Semprún y Witold Gombrowicz. Tras su recuperación en 2011, cincuenta años después de su primera edición, el premio lo han recibido Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso y Alberto Manguel.

En la década de los años sesenta se organizaron las Conversaciones Poéticas de Formentor con el patrocinio del antiguo propietario del hotel, Tomeu Buadas. Desde el año 2008 las Conversaciones Literarias las organiza la Fundación Santillana con el mecenazgo de Simón Barceló, actual propietario del hotel.

NUMEROSOS RECONOCIMIENTOS

Mircea Cartarescu nació en Bucarest en 1956. Es poeta, novelista, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de Escritores Rumanos, del PEN Club rumano y del Parlamento Cultural Europeo. Ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas.

Ha obtenido los más importantes premios literarios rumanos y multitud de galardones internacionales, como el Premio de la Feria de Leipzig al Entendimiento Europeo, el Premio de Literatura de la Casade las Culturas en Berlín, el Premio del Estado Austriaco a la Literatura Europea, el Premio Gregor von Rezzori y el Premio Thomas Mann de Literatura.

Está considerado por la crítica literaria el más importante escritor rumano de la actualidad. De su temprana obra poética destaca 'El Levante' (1990; Premio de la Unión de Escritores Rumanos), que escribió en plena dictadura de Ceaucescu y que Impedimenta recuperó en 2015 en castellano.

Cartarescu dio el salto a la narrativa con 'Nostalgia' (1993), que se abre con 'El Ruletista' (publicado de modo independiente por Impedimenta en 2010). Siguió 'Lulu' (1994) y con su trilogía 'Cegador' (1996-2007), que será recuperada próximamente por Impedimenta en traducción directa del rumano.

También en Impedimenta ha publicado el volumen de relatos 'Las Bellas Extranjeras' (2010; Premio Euskadi de Plata), así como 'El ojo castaño de nuestro amor' (2012). Su última novela, 'Solenoide' (2015; Impedimenta, 2017) ha sido incluida en el listado de los mejores libros del pasado año por la prensa cultural española e iberoamericana.