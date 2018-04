Fnac y Ediciones Salamandra convocan el XII Premio Internacional de Novela Gráfica

11/04/2018 - 17:13

Fnac y Ediciones Salamandra han convocado la XII edición del Premio Internacional de Novela Gráfica con el objetivo de promover e incentivar la producción literaria en el ámbito del cómic, según han informado ambos impulsores.

En este sentido, podrán optar al Premio todos los autores de cualquier nacionalidad o procedencia y obras en cualquier idioma, mayores de 18 años, siempre que los trabajos que se presenten sean originales e inéditas, que no correspondan a autores fallecidos con anterioridad al anuncio de la convocatoria y que no hayan sido premiadas anteriormente en otro concurso, o que estén pendientes de fallo en cualquier otro certamen.

La modalidad de presentación es el cómic, en su formato novela gráfica y cada autor deberá enviar una propuesta con un mínimo de 32 páginas acabadas por una sola cara, cuya extensión final, para el ganador, será de un mínimo de 96. Asimismo, el cómic podrá ser presentado en blanco y negro o color, adjuntando un dossier que contenga las 32 páginas acabadas, con su correspondiente título, en copias impresas en formato DIN-A4 o similar, más una sinopsis detallada (de dos páginas a una sola cara como máximo) con el contenido de la historia completa.

Las copias, pues no se admitirá la obra original, deberán irán acompañadas de los datos del autor o autores con el nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI, pasaporte o cualquier otro documento de identificación legalmente aceptado. Además, las copias deberán ir acompañadas de un currículum vitae, en el que se mencione algunos de sus trabajos más representativos.

De igual manera, los trabajos deberán enviarse o entregarse indicando en el sobre 'XII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic', a Ediciones Salamandra, c/ Hermosilla, 121, 1º B - 28009 Madrid, en horario de 9.00 a 15.00 horas. No obstante, no se aceptarán proyectos enviados por correo electrónico ni en soportes diferentes al papel impreso.

El plazo de admisión se cerrará el viernes 7 de septiembre de 2018. A partir de entonces, el jurado se reunirá la segunda quincena de septiembre de 2018 y el fallo se comunicará a finales de septiembre de 2018. El autor que resulte ganador se comprometerá a entregar el proyecto terminado el 30 de abril de 2019. La obra ganadora se publicará a finales de 2019.

En esta línea, el jurado estará integrado por profesionales de la cultura y será nombrado por las entidades promotoras, que se reservan la posibilidad de que un comité lector seleccione entre los originales presentados cuantos finalistas estime oportunos.

En cuanto a los premios, Fnac ha informado que entregará un galardín único e indivisible de 10.000 euros. La propuesta ganadora, una vez íntegramente desarrollada, será publicada por la editorial Ediciones Salamandra, y el ganador firmará un contrato con esta editorial por una duración de 10 años prorrogables y con un porcentaje de derechos del 8%.

Por último, el ganador se compromete a participar en las acciones de promoción del libro, entre las que se incluyen la realización de un blog en 'www.culturafnac.es', en el que irá contando el proceso de elaboración de la obra desde la concesión del premio hasta su publicación.