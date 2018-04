Muñoz Molina, entre los seis nominados al Man Booker Internacional

13/04/2018 - 19:09

El escritor Antonio Muñoz Molina ha sido nominado al Man Booker Internacional por la obra 'Como la sombra que se va', con traducción de Camilo Rodríguez.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ganador de este premio, que premia cada año un libro traducido al inglés y publicado en el Reino Unido, y que está dotado con 56.000 euros, se fallará el próximo 22 de mayo en un cena en el Museo de Victoria y Alberto de Londres.

Muñoz Molina competirá con otros cinco finalistas: Virginie Despentes (Francia), por 'Vernon Subutex 1'; 'Han Kang' (Corea del Sur), por 'The White Book'; László Krasznahorkai (Hungría), por 'Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On'; Ahmed Saadawi (Irak), por 'Frankenstein in Baghdad'; y Olga Tokarczuk, por 'Flights'.