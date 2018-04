Paula Bonet reivindica a la mujer en el literatura en el cartel de la Feria del Libro 2018 de Madrid

16/04/2018 - 18:03

La imagen de la 77ª edición de la Feria del Libro de Madrid ha sido desvelada este lunes 17 de abril en la Casa de la Panadería de Madrid con la presencia de Paula Bonet, autora del cartel de 2018, y Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid. Con la ilustración, la responsable de poner el cartel a la nueva edición busca reivindicar a la mujer en la literatura como sujeto universal.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Cuando empecé a trabajar me di cuenta de que las figuras masculinas anulaban por completo a las mujeres y decidí cambiar el enfoque: la protagonista tenía que ser una que diera voz a muchas en este contexto en el que las mujeres seguimos estando mudas y somos invisibilizadas" ha señalado Bonet. Así, a través de referencias gráficas a poetas como Sara Herrera Peralta, Louise Bourgeois, Elena Medel o Violeta Parra, entre otras muchas, ha tejido una imagen llena de símbolos e interpretaciones.

La autora ha asegurado que el cartel tiene el objetivo de denunciar cómo las mujeres "han sido silenciadas". "Me da pena que en los libros que metía en la mochila para ir al colegio no había nombres de mujeres y me produce un gran dolor haber llegado a los referentes literarios femeninos pasados los 30 años", ha lamentado Bonet, al tiempo que ha añadido que, al darse cuenta de que su experiencia emocional e intelectual parte de la experiencia emocional e intelectual masculina, ha querido lanzar un mensaje de visibilización a través del cartel de esta edición.

"Hay muchas mujeres que en el que momento en el que se imprimen los libros de texto son borradas. Intento con este cartel hablar de cómo la mujer debe dejar de ser objeto, tiene que empezar a narrarse y para ser sujeto. No sólo lo masculino es universal, sino que lo femenino es también universal", ha aseverado.

Por ello, la imagen de la nueva edición es "polisémica" e incluye en su mensaje alusiones a diferentes autoras de cuyo trabajo poético Bonet saca símbolos que dan voz a las mujeres. Así, la figura principal la configura la cabeza de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, realizada bajo la técnica del grabado al aguafuerte estampado con monotipia, mientras que el resto de imágenes que reflejan elementos distintivos de la poesía de varias escritoras, son dibujos a línea hechos con tinta china.

HOMENAJE A LAS ESCULTURAS

El cartel presenta muchas otras alusiones, pues según Bonet, el cuervo sale volando de un poema de Elena Medel y un gorrión lo hace de uno de Emily Dickinson. "Nos encontramos con piedras (Luci Romero), almejas (Anne Sexton) gárgolas (Míriam Cano), orquídeas (Rossetti) o casas vacías y silenciosas (Anna Ajmatova). Hay mujeres que mientras escriben sienten que son un volcán (Estel Solé), y otras que, como los tulipanes, se adaptan como mejor pueden a los acontecimientos que les depara la vida (María Leach). Faltan muchas. Pero con su trabajo dan voz a todas", ha añadido.

Por su parte, Manuel Gil ha recalcado que para la Feria del Libro de Madrid es un privilegio haber podido contar con Bonet para la realización del cartel. "Es un homenaje a las mujeres escritoras, y por añadidura lectoras, que sintoniza perfectamente con la propia identidad de la Feria y que constituye un objeto artístico de extraordinario valor", ha apuntado.

En este sentido, Gil ha explicado que la elección de la autora "entronca con la decisión tomada el año pasado por la dirección de que los carteles los crearán artistas femeninas". "Queremos poner en valor la labor extraordinariamente creativa desde el punto de vista gráfico de una generación de mujeres que llevaba tiempo realizando en torno al diseño gráfico, y en especial en relación al mundo del libro", ha concluido el director.