Amélie Nothomb: "Tengo la sensación permanente de vivir en un cuento"

Barcelona, 21 abr (EFE).- Disfrazada de Amélie Nothomb, la escritora belga Amélie Nothomb ha presentado hoy su nueva novela "Riquete el del Copete", donde traslada al mundo actual el tradicional cuento de Charles Perrault del mismo título, confesando que tiene la "sensación permanente de vivir en un cuento".

Fiel a la tradición de viajar cada dos años a Barcelona, rigurosamente de negro y con sobrero de copa -va así porque, dice, "con un físico tan inane como el mío con esta indumentaria lo acabo dominando"- ha explicado que en esta ocasión se ha otorgado "el lujo narrativo, sin precedentes, de escribir una historia de amor que acaba bien, algo absolutamente prohibido en la literatura".

En "Riquete el del Copete", publicada por Anagrama en castellano y en catalán, Nothomb narra la peripecia de Déodat, un niño muy feo, pero provisto de una mente privilegiada, y de Trémière, una niña de una belleza cautivadora, pero que se muestra pasiva, para construir una novela que aborda las incertidumbres de la infancia y la adolescencia y la auténtica naturaleza del amor y la belleza.

Además de haber vuelto al cuento de Perrault para armar este artefacto literario, la novelista ha desvelado que desde 2015 se ha lanzado a la "experiencia ingente y colosal" de leer los 137 volúmenes de "La comedia humana", de Balzac, que "sólo nos habla del amor, con un seis por ciento de las obras que acaban con un final positivo".

"Si Balzac -ha proseguido- se otorga ese derecho, sin querer igualarme para nada con él, pensé que yo también podía hacer un final de ese tipo, porque, al fin y al cabo, en la vida real nos encontramos con algunas parejas que, de vez en cuando, sobreviven".

El cuento le parece que es un buen camino para lanzarse a esta aventura "por su economía narrativa y porque no debes explicar el trasfondo sociológico de los personajes, lo que personalmente me cuesta un poco, porque en mi vida me he trasladado de un lugar a otro en muchas ocasiones y no me sitúo en ningún mundo concreto".

En este punto, ha confesado que en una primera parte de su vida pensó que era japonesa, donde nació y se crió porque su padre era diplomático allí, hasta que un día se dio cuenta de que no era así. "Ahora vivo como una buena belga, aunque no se muy bien lo que eso significa, y tengo la sensación permanente de vivir en un cuento", explica.

Admiradora de Perrault, frente a los hermanos Grimm, porque en sus cuentos "te dice que la vida tiene un riesgo y vale la pena vivirla", ha sostenido que la historia que presenta ahora puede verse como otra versión del cuento de "La bella y la bestia", un relato que no la convence y la pone incluso nerviosa "porque es una estafa total para la bella. Qué puñetas va a hacer con un príncipe encantador, cuando ella se ha enamorado de la bestia", ha exclamado.

Entiende que la historia es, asimismo, una "metáfora del milagro del amor, con un final en el que la mujer hermosa describe a Riquete con su joroba y dice que le encanta y que es bizco y que le parece fascinante, que está seducida por esa fealdad, lo que es la verdadera metáfora del amor".

Para Nothomb, "el amor en sí mismo es peligroso, porque cuando una persona se enamora lo arriesga todo" y ha contado que recibe muchas cartas de lectores jóvenes que hablan de sus experiencias con el amor y le trastornan e impactan, porque "todavía hay muchas mujeres que esperan al príncipe encantador y chicos que esperan a la chica fantástica, lo que da miedo".

Cuando habla con estos jóvenes siempre les dice que "cuando se enamoren no será en absoluto como se lo habían imaginado, sino todo lo contrario, y que deben tener la capacidad de dejarse sorprender".

Escritora que siempre escribe a mano, con un bolígrafo Bic, sin televisión ni teléfono móvil, ha reconocido que "la fealdad femenina es más problemática que la masculina" y tampoco ha obviado que "es más complicado ser mujer que hombre, pero si naciera de nuevo y pudiera elegir volvería a escoger ser mujer, porque lo más difícil es más interesante".

Tentada a escribir nuevos cuentos, cree que desde que los escribiera Perrault hace cuatro siglos lo que ha cambiado es el discurso. "Ahora decimos que nos gusta mucho la diferencia, aunque en realidad el nivel de exclusión es muy grande, porque ante la mínima diferencia concebimos el rechazo".

Preguntada por si cuenta con una nueva novela, ha precisado que ya ha acabado otra, porque en Francia, desde el año 1992, "cada 1 de septiembre aparece un nuevo libro nuevo mío, sirve para situarse en el calendario" y en 2018 no romperá este hábito.