Reyes Monforte explora el vacío de la muerte en La memoria de la lavanda: "Por desgracia no he tenido que documentarme"

27/04/2018 - 17:57

Reyes Monforte ha publicado su séptima novela 'La memoria de la lavanda' (Plaza & Janes) en la que ahonda en el sentimiento de vacío y en cómo se gestiona la muerte, a través del viaje "físico" y "existencial" que realiza la protagonista, Lena, cuando pierde a su marido y decide ir a su pueblo natal a esparcir sus cenizas.

"Yo también he sufrido una pérdida y por desgracia no he tenido que ir a ningún lugar a documentarme --ha señalado la autora en una entrevista con Europa Press--. Lena tiene mi mirada pero no mis ojos tras la muerte de Pepe".

"Cuando sucedió mi pérdida mucha gente me decía que escribiese como terapia y lo que supuso para mí, pero me ha costado cinco años porque tenía la trama y los personajes pero me faltaba el escenario para escribir la novela como se merece", ha matizado.

Monforte se ha referido además a la novela como aquella con "la mayor carga emocional" de todas las que ha escrito, al tiempo que reconoce que, "a pesar de ser una novela de ficción", es algo por lo que "todo el mundo pasa".

Ambientada en Brihuega, "la provenza española", según su autora, el viaje de 'La memoria de la lavanda' dura "apenas 36 horas" en las que la protagonista "va recordando lo que ha sido su historia de amor con su marido" mientras que se encuentra con "los amigos de siempre" pero también con "los secretos de una familia que es en ocasiones buena y en ocasiones mala".

LA MANADA

Por otro lado, la autora ha asegurado que "temía lo peor" al referirse a la sentencia de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada', que este pasado jueves fueron condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, pero fueron absueltos del delito de agresión sexual del que habían sido acusados.

"La justicia llega tarde y lo peligroso son los precedentes que sienta pero el problema está en las leyes que tenemos que las hacen unos políticos en base a lo que estudian, y ya sabemos como estudian nuestros dirigentes", ha criticado Monforte en referencia al polémico máster de la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien dimitió el pasado miércoles.

Asimismo, la autora de la novela ha lamentado que en un juicio por abusos sexuales se pidan pruebas. "Las acusaciones dicen tienes que venir con pruebas pero claro, ¿qué pruebas les das?", se ha preguntado.

Por último, ha apuntado que aunque "lógicamente" los jueces no pueden pensar "ni en dar escarmiento ni en sentar precedentes", esta sentencia "no deja satisfecho a nadie".