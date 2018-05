Javier Reverte: "Cuando sales de España, tiene más importancia la tortilla de patatas que los problemas de Puigdemont"

8/05/2018 - 17:13

El escritor Javier Reverte publica 'Confines' (Plaza & Janés), una crónica de sus dos viajes por el Ártico y el Antártico en la que el autor reconoce haberse "acostumbrado a la vida itinerante". "Cuando tienes un viaje fuera largo tiempo tiene más importancia la tortilla de patatas o las anchoas que los problemas que pueda tener Puigdemont, por ejemplo", ha bromeado Reverte durante la presentación del libro.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El escritor Javier Reverte publica 'Confines' (Plaza & Janés), una crónica de sus dos viajes por el Ártico y el Antártico en la que el autor reconoce haberse "acostumbrado a la vida itinerante". "Cuando tienes un viaje fuera largo tiempo tiene más importancia la tortilla de patatas o las anchoas que los problemas que pueda tener Puigdemont, por ejemplo", ha bromeado Reverte durante la presentación del libro.

"Estando fuera tanto tiempo te acostumbras a la vida itinerante y te empieza a importar menos lo que ocurre en tu país de origen. Viendo el cambio climático, qué te va a importar lo que pase en Cataluña...echas de menos formas de vivir, la comida española o la relación con la gente", ha aseverado.

En este sentido, ha reconocido sentirse "una contradicción andante", pero es algo que "le ocurre a todos los viajeros": el deseo de volver a casa cuando estás fuera y viceversa. Sin embargo, ha afirmado con ironía que España "puede llegar a ser un país muy atosigante y a veces empalagar", aunque "en pequeñas dosis es muy amable".

'Confines' cuenta las experiencias de Reverte en los dos confines del planeta, el Polo Norte durante la primavera y el Cabo de Hornos en octubre. El periodista ha señalado que se ha encontrado con dos lugares que a priori podrían parecer similares por la falta de población humana (a excepción de los inuis), pero que cuentan "con diferencias enormes".

ENVENENANDO AL PLANETA

A lo largo de los días que ha estado por estas zonas, el cambio climático ha estado presente en cada momento. "Nos estamos envenenando y estamos viviendo el fin de la Tierra si esto no se para", ha criticado Reverte, apuntando al deshielo de debajo de la superficie como el principal problema de efecto invernadero al que se enfrente la Tierra en los próximos años.

El escritor también ha señalado a las autoridades públicas --en relación a España, lamenta que "el Gobierno haya cortado con la ciencia"--indicando que su actuación es "incomprensible". "No me explico su mentalidad, son gente salvaje y han escogido un camino de daño al planeta y también a ellos, porque esto no es una cuestión de pobres", ha aseverado.

Reverte también ha aprovechado en su trabajo para recuperar la figura de exploradores españoles más allá de Magallanes, en muchos casos olvidados. "España es un país que ha mirado mucho hacia fuera cuando era un imperio, pero luego comenzó a mirar para dentro con la pobreza, se metió mucho en sí mismo", ha señalado, tras recordar a personajes como Pedro Páez, primer europeo que llegó a las fuentes del Nilo Azul.

ÁFRICA Y BENIDORM

El autor madrileño ha valorado también el actual crecimiento del turismo, no necesariamente como algo negativo. "El turismo es inevitable y no sé qué derecho tiene uno a querer estar solo en un sitio: la masificación existe y hay sitios en los que se genera riqueza", ha destacado.

Si cree, por el contrario, que lo que puede diferenciar a un viaje y otro es la "actitud" del viajero. "Si te decides a querer vivir como un local del sitio al que vayas, todo cambia y no habrá problemas de dinero: siempre he dicho que, viajando como un local, tres meses en África son más baratos que uno en Benidorm", ha concluido.