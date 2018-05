Fallece a los 87 años Tom Wolfe, padre del Nuevo Periodismo

Estaba hospitalizado por una infección tras una neumonía

Foto: Reuters.

El escritor estadounidense Tom Wolfe, considerado el padre del Nuevo Periodismo, falleció este lunes en Nueva York a los 87 años, según informan medios locales.

Según indicó su agente, Lynn Nesbit, al diario The Wall Street Journal y a The New York Times, el autor de "La hoguera de las vanidades" estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.

Wolfe es el autor de novelas como 'Elegidos para la gloria', 'La hoguera de las vanidades' o 'Ponche de ácido lisérgico', grandes éxitos de ventas, pero también es reconocido como ensayista y periodista, ámbito en el que impulsó el conocido como Nuevo Periodismo junto a Truman Capote, Joan Didion y Hunter S. Thompson.

Una de sus especialidades era la "información de saturación", en la que el periodista sigue a una persona durante un largo periodo de tiempo registrando cada una de sus acciones casi al minuto para asegurarse de estar presente en el momento en el que se produzca una revelación.

Nació en Virginia en 1931 y trabajó como periodista desde que salió de la universidad, primero en el The Springfield Union News de Massachusetts y después en Washington y Nueva York. Llegó a la Gran Manzana en 1962 para trabajar en el The New York Herald Tribune y desde entonces no abandonó la ciudad, donde vivió con su esposa Sheila y sus dos hijos.