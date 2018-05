Silva celebra 20 años de Bevilacqua y Chamorro con otra entrega: "El gran cáncer del Estrecho es el blanqueo de dinero"

24/05/2018 - 18:36

El escritor Lorenzo Silva celebra 20 años de su saga de los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro con una nueva entrega, 'Lejos del corazón' (Destino), en la que viaja en un caso relacionado con el narcotráfico y la ciberdelincuencia al Estrecho, "cuyo gran cáncer es la enorme cantidad de dinero que hay que blanquear".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Allí se crea la situación perfecta, con una delincuencia organizada como actividad empresarial que busca el lucro. Esa zona son dos continentes, tres países y tres jurisdicciones diferentes y a eso se suma algo muy difícil de combatir, porque está dando trabajo y alimento a mucha gente", ha lamentado en una rueda de prensa celebrada en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en Madrid.

Silva, quien ha acompañado en varias misiones por la zona a agentes de la Guardia Civil, ha calificado de "circulo vicioso" lo que ocurre en el Estrecho, proponiendo como solución "un círculo virtuoso". "No puede haber un 60% de paro juvenil ni una población con tan baja formación. Además, hay gente que va a seguir jugándosela para aplicar el Código Penal, pero me da la sensación de que no tienen todos los medios adecuados para combatir", ha apuntado.

En cualquier caso, el autor madrileño ha recordado una estadística que no se suele tener en cuenta a la hora de hablar de la conflictividad de esta zona. "Las estadísticas de crímenes violentos allí son muy bajas. ¿Por qué? Creo que se debe a que saben que, en España, quien comete un crímen tiene muy difícil salir impune", ha añadido.

En 'Lejos del corazón' el Estrecho sirve de contexto para situar una historia que va más allá del narcotráfico, ya que el secuestro de un conocido ciberdelincuente pondrá en jaque a la pareja de Guardias Civiles, llevándoles "hasta el límite". Para el escritor, a día de hoy existe una mirada complaciente frente a este delito que, entiende, hay que combatir.

"El ciberdelincuente no ve a sus víctimas, pero las infringe daño, y quizás por eso hay una visión muy venial respecto a esto, como de gente simpática o pícaros habilidosos. Puede que a una persona con alto nivel adquisitivo, que le quiten 20 euros no le importe, pero para un pensionista que no llega a final de mes es un sufrimiento", ha lamentado.

20 AÑOS DE "UN GRAN ACIERTO"

Repasando estos 20 años, Silva ve ahora como "un gran acierto" en su vida haber escogido como protagonistas de una saga a investigadores de delitos contra las personas, pese a que haya reconocido que durante dos años las editoriales rechazaron su novela 'El lejano país de los estanques'.

"Un guardia civil era muy buena opción para contar la realidad de la condición humana al límite. Cuando comencé, había toda una serie de estereotipos negativos en torno a la Guardia Civil que, para mi, eran una ventaja: eran personajes inéditos con una realidad muy desconocida", ha defendido.

Preguntado sobre cuál será el futuro de sus personajes --que van cumpliendo años a medida que avanzan las entregas--, ha aseverado que no tiene nada decidido. "Lo que sé es que hay vida después de la UCO. A Bevilacquea no le quedan demasiados años, pero no tengo prisa por decidirlo. Quién sabe, igual se pasa al sector privado", ha concluido.