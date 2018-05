Los once finalistas de la 47 edición del Premio Crexells retiran sus novelas

Barcelona, 28 may (EFE).- Los escritores Tina Vallès, Raül Garrigasait, Enric Umbert, Marcel Fité, Sílvia Soler, Teresa Muñoz, Carme Martí, Josep Lluís Badal, Alfons Cama, Max Besora y Vicenç Pagès Jordà han decidido retirar a lo largo del día sus novelas como finalistas del 47 Premio Crexells en desacuerdo con el jurado.

Con esta acción todos ellos muestran su disconformidad con el jurado, que en su última reunión, aprobó incorporar a la lista de siete finalistas que habían escogido los socios del Ateneu Barcelonès, convocante de la distinción, cuatro obras más.

El último en pronunciarse ha sido Pagès Jordà, quien, a través de Twitter, ha señalado que: "De hecho no me presenté, o sea que no veo que me pueda retirar. De todas maneras, parece que nadie quiere ganar en estas circunstancias. Este año no puede haber premio. Hay tiempo para reflexionar y hacerlo mejor el año que viene".

Convocado por el Ateneu Barcelonès, con una dotación de 6.000 euros, el Crexells es el decano de los premios de novela catalana a obra publicada y el año pasado ya vivió una polémica al ser la obra ganadora la autoeditada "Crui. Els portadors de la torxa", del mallorquín Joan Buades, que no se encontraba en librerías.

A raíz de este hecho, este año se optó por cambiar las bases y se estableció que las obras propuestas, tanto por autores como por editoriales, deberían haber sido "publicadas y distribuidas".

Asimismo, se acordó que en una primera fase, los socios del Ateneu escogerían entre las obras presentadas, que fueron 33, y después un jurado, formado por Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla, Enric Sòria, Carme Riera y Rafael Argullol, con la vicepresidenta primera del Ateneu, Gemma Calvet, actuando de secretaria, debería resolver cuál de las finalistas debía ser merecedora del premio.

Tras las votaciones, llegaron a la final, con una participación de 150 socios de una entidad de 4.000, las novelas: "Des del balcó", de Teresa Muñoz; "El camí de les aigües", de Carme Martí; "Els vells amics", de Sílvia Soler; "Escacs d'amor i de mort", de Marcel Fité; "La memòria de l'arbre", de Tina Vallès; "L'olor de la seva pell", de Alfons Cama, y "L'últim passatge de Walter Benjamin", de Enric Umbert.

Sin embargo, ayer se hizo público que en la última reunión del jurado, en la que excusaron su presencia Carme Riera y Rafael Argullol, y "vista la muy baja participación" se añadían las novelas: "Els estranys", de Raül Garrigasaït; "Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents", de Josep Lluís Badal; "Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la Nova Catalunya", de Max Besora y "Robinson", de Vicenç Pagès Jordà.

Este hecho provocó a los pocos minutos de conocerse la noticia que, especialmente, a través de Twitter, hubiera diferentes reacciones contrarias a la decisión del jurado.

La escritora Tina Vallès fue la primera en retirar su novela, porque: "al ver que no se respetan las bases del premio y al darme cuenta, a raíz de vuestra comunicación de hoy, que la participación popular ha sido escasísima, del 4 %"

Asimismo, dejó claro: "todos los finalistas me merecen el máximo de los respetos y que la última decisión tomada hoy no favorece a nadie, ni a los autores, ni al premio, ni a los socios del Ateneu, ni a los clubes de lectura de las bibliotecas".

A las pocas horas, esta mañana, se han pronunciado en parecidos términos Raül Garrigasait, Enric Umbert y Marcel Fité, mientras que Vicenç Pagès ha señalado que "la división entre finalistas votados y finalistas designados por el jurado, no prevista en las bases, no hace ningún favor ni a unos ni a otros, ni tampoco al premio".

El Ateneu Barcelonès, ante la polémica generada, ha señalado este mediodía en un comunicado que el jurado "valoró que la participación de los socios había sido muy insuficiente y que esto había excluido obras muy buenas".

Ante esta situación "y por respeto a todos los aspirantes se amplió el número de finalistas sin que ello avanzara ningún criterio ni tampoco implicara el demérito de las 7 obras valoradas por 150 socios de una entidad de 4.000".

Asimismo, reconoce que "las valoraciones sobre la idoneidad de mantener la votación popular, a la vista de la experiencia de este año, se deberán hacer inmediatamente con posterioridad a la concesión del premio" y defiende la "máxima transparencia de todo el proceso".

Concluye aseverando que la decisión "ha sido del jurado y se ha respetado entendiendo que ampliar los finalistas no contravenía las bases sino que resolvía el problema de la baja participación".