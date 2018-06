Joël Dicker publica la novela negra 'La desaparición de Stephanie Mailer': "La gente trata cada vez peor a la cultura"

18/06/2018 - 13:23

Joël Dicker, autor de 'La verdad sobre el caso Harry Quebert', ha publicado su última novela, 'La desaparición de Stephanie Mailer' (Alfaguara) en la que desarrolla el caso de una periodista desaparecida tras denunciar que el hombre que asesinó al alcalde del pueblo y su familia hace 20 años todavía está en libertad, al tiempo que incide en temas como la situación de la cultura y el periodismo en la actualidad.

"Las librerías y los teatros terminarán por extinguirse porque la sociedad trata cada vez peor a la cultura --ha lamentado el autor en una entrevista con Europa Press--. Estamos en un mundo en el que admiramos a la familia Kardashian cuando antes nuestro ídolos eran astronautas, científicos y escritores".

En este sentido, Dicker ha explicado que este alejamiento de la cultura se refleja en la trama, donde el alcalde de la población de Orphea, donde sucede la historia, trata de organizar un festival de música y cultura pero "a nadie le interesa" y donde la gente del pueblo "ya no lee el periódico". "Esto me hace preocuparme a dónde vamos a llegar como sociedad", ha aseverado.

El autor asegura que esta situación es "responsabilidad de la sociedad" y ha apuntado al ejemplo de Youtube: "Es una plataforma llena de oportunidades increíbles, con vídeos de la NASA y National Geographic espectaculares pero la gente prefiere pasarse horas viendo vídeos de borrachos en la calle o de gatitos metidos en un microondas", ha lamentado.

Dicker ha enfatizado que, aunque existe "un mayor acceso a la cultura que antes", el problema es que los seres humanos son "unos vagos" que, en su opinión "no se preocupan por nada". "Dejar el cargador del móvil enchufado a la corriente sin usarlo o no apagar el 'router' cuando nos vamos de vacaciones es algo que gasta muchísima energía pero que por desgracia no parece preocuparnos", ha señalado.

A su juicio, este ejemplo se traduce en la literatura que "parece no importar" a una sociedad "más ocupada en enseñar en Instagram que tiene el cuerpo perfecto para ir a la playa este verano" que para "prestar atención al cerebro". "Hay que cuidarse y tener un cuerpo sano pero también hay que cuidar la mente y en eso no soy tan optimista sobre a lo que va a llegar a pasar con la gente", ha añadido.

Al tiempo que revisa estos temas, 'La desaparición de Stephanie Mailer' narra la investigación de dos oficiales de policía, que en 1994 condenaron a un hombre por el asesinato múltiple del alcalde de Orphea y su familia, y que ahora, veinte años después, tiene que investigar la desaparición de Stephanie Mailer, una periodista que acude a la comisaría para denunciar que la policía se equivocó de asesino y el culpable anda todavía suelto, antes de desaparecer.

'LA VERDAD SOBRE EL CASO HARRY QUEBERT' LLEGA A LA PEQUEÑA PANTALLA

El autor ha revelado también que la serie que llevará a la pequeña pantalla 'La verdad sobre el caso Harry Quebert' "ha terminado de grabarse" y ahora se encuentra en "proceso de postproducción" por lo que "seguramente" se estrene "durante el otoño o a finales de año" aunque ha reconocido no poder precisar fecha exacta.

En esta línea, Dicker ha asegurado que pasó mucho tiempo observando cómo se llevaba a cabo la grabación y que se encuentra "encantado" con la experiencia. "El director (Jean-Jacques Annaud) es magnífico y los actores que encarnan a los personajes son muy humanos con lo que se va a crear una experiencia televisiva única", ha señalado.

Asimismo, el autor ha destacado que personalmente, no se involucró demasiado en las decisiones de producción y prefirió "actuar como un espectador". "Para el libro no tomé las decisiones de describir físicamente a Harry ni cómo era su casa, por lo que no iba a tomarlas para la serie".

Además, ha aseverado "confiar plenamente" en Jean-Jacques Annaud pues, según ha enfatizado "para eso se eligió su proyecto". "Es él el que tiene que tomar las decisiones, yo solo quería disfrutar del momento y por eso deposité toda la confianza en él, porque estaba seguro que iba a tomar las mejores decisiones", ha concluido.