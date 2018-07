El último volumen indédito de los diarios de Saramago será publicado en octubre en España y Portugal

3/07/2018 - 19:56

El último volumen inédito de los diarios del Premio Nobel José Saramago será publicado en octubre simultáneamente en España y Portugal, según ha anunciado en un comunicado la fundación del escritor.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Coincidiendo con la conmemoración de los 20 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura se publicará el último volumen de sus cuadernos, un libro que corresponde a sus vivencias a lo largo de 1998, año en el que le fue otorgado el galardón.

José Saramago había hecho referencia a la existencia del manuscrito en 2001 durante la presentación de 'Cuadernos de Lanzarote V' en Madrid, con el objetivo de tener el texto listo para publicarlo en la primavera de 2002. "Para que no se diga que, precisamente en el año en que me sucedió algo que merecía ser contado, yo no lo hice", explicó entonces.

Sin embargo, debido al exceso de compromisos ya la posterior publicación de otros títulos, el proyecto terminó pospuesto. Ahora, cuando pasan 20 años del Premio Nobel, la fundación subraya que los lectores de José Saramago podrán finalmente leer el último volumen de sus diarios.