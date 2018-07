Forum Edita se afianza como cita internacional de debate del sector editorial

Barcelona, 6 jul (EFE).- El tercer encuentro del Forum Edita, que durante tres días ha abordado en Barcelona los retos y problemas del mundo del libro y la edición, se ha clausurado hoy con la convicción de sus organizadores de que se ha "consolidado" como una cita tanto nacional como internacional para debatir y analizar las tendencias del sector.

En declaraciones a Efe, uno de los codirectores del Forum, Sergio Vila-Sanjuán, ha recordado que desde el miércoles los 300 asistentes de las jornadas han podido escuchar a una treintena de expertos, como el primer editor del mundo, el alemán Markus Dohle, CEO de Penguin Random House en Nueva York, quien lanzó "un mensaje hiperoptimista cuando dijo que para el mercado del libro este es el mejor momento no sólo de los últimos 50 años, sino de los últimos 500".

Durante estos días, también han intervenido el fundador de la austríaca Content & Consulting, Rüdiger Wischenbart; el vicepresidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol de Milán, Luigi Spagnol; el editor mexicano Ricardo Cayuela; la escritora Almudena Grandes, el presidente del Centre National du Livre de París, Vincent Monadé; o el chef Ferran Adrià.

La idea, ha destacado Vila-Sanjuán, es "aportar a la comunidad del libro la última hora sobre las cuestiones más candentes, de tecnología, sobre el interés de los Estados, sobre sistemas de protección, nuevos formatos o nuevas tendencias literarias en auge".

A su juicio, esto significa llevar hasta Barcelona "todo lo relativo al libro que se está debatiendo en el mundo, con mucha atención hacia los estudiantes del sector, porque ellos son el futuro".

En la sesión de clausura, como cada año, Vila-Sanjuán ha escogido unas cuantas frases de las que se han escuchado en los diferentes debates, como la de Luigi Spagnol, quien mantuvo que en el oficio de editar "es mejor no pensar demasiado porque mis grandes fracasos los he tenido cuando he pensado mucho y, en cambio, los grandes éxitos han surgido cuando me he dejado llevar por el entusiasmo".

Wishenbart opinó que hay "una discrepancia entre la industria del libro conservadora y el comportamiento tan rápidamente cambiante de los consumidores alrededor del mundo", mientras que Ricardo Cayuela dejó caer que "Barcelona tiene que plantearse si quiere seguir siendo la capital de la edición en lengua española y si la respuesta es sí, eso tiene consecuencias".

Ferran Adrià explicó que "para innovar hay que arriesgar. Adoptar modelos de éxito que funcionan en otros lugares no es innovación" y la editora Eugènia Broggi manifestó que "el verdadero márqueting es la convicción".

Para la bibliotecaria Carme Fenoll -que fue jefa del Servicio de Bibliotecas de la Generalitat- se tendrían que haber "construido más bibliotecas cerca de zonas comerciales y con bares dentro".

Vila-Sanjuán ha incidido, asimismo, en la ponencia que ha defendido esta mañana el francés Vicent Monadé, quien ha comentado que para el estado francés, la protección del ecosistema del libro es "una prioridad para toda la clase política, sin excepción".

El último en intervenir en la clausura del Foro ha sido el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández, quien ha ironizado que, si lo hacía él, significaba "que no han encontrado a ninguna autoridad suficientemente destacada".

"Nuestros políticos -ha proseguido- se llenan la boca de que Barcelona es la capital editorial en castellano y catalán, pero eso sirve para los discursos, cuando les conviene, hoy estarán haciéndose la foto en otro lado".

En un discurso con alusiones a Platón o San Agustín, Fernández, que se define como un "editor del siglo XIX", ha discrepado de Markus Dohle sobre que es el mejor momento para el mercado del libro porque "hemos perdido lectores" y muchos se han pasado a las series de televisión.

"En medio de eso -ha subrayado- hay un mundo que nos anticipan, que me preocupa, que es de máquinas y algoritmos, de robots".

Sin ser totalmente pesimista, ha aseverado que "el papel es útil" como comprobó hace tres años en una playa en la que durante dos semanas coincidió con "una hermosa mujer siempre con un libro forrado de negro acompañándola, aunque jamás lo abrió, ni siquiera lo hojeaba. Era un elemento de belleza más, pensaba que eso la hacía más inteligente, mejor persona".

Al acto de clausura han asistido, entre otros, la escritora y presidenta de CEDRO, Carme Riera, los editores Jorge Herralde y Joaquim Palau, la coordinadora de la oficina "Barcelona, Ciudad Literaria", Marina Espasa, o la agente literaria Gloria Gutiérrez.