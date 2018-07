Kameron Hurley: La igualdad llegará, espero que no sea en la era de Star Trek

Avilés, 12 jul (EFE).- La escritora estadounidense Kameron Hurley, que tiene en el mercado un exitoso recopilatorio de artículos y ensayos titulado "La revolución feminista geek", cree que la igualdad llegará pasadas algunas generaciones, aunque bromea expresando su deseo de que no suceda en la era de Star Trek.

La autora de ciencia ficción, ganadora de dos prestigiosos premios "Hugo", uno de ellos por un ensayo feminista, asegura que sí terminará llegando la igualdad de género porque cree en el progreso y en que, generación tras generación, poco a poco eso se va asentando en la sociedad.

En una entrevista con Efe con motivo de su participación en el Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción "Celsius 232" de Avilés, Hurley analiza los ataques de odio contra la igualdad organizados por determinados grupos que ven en Internet una plataforma para desandar los logros del movimiento feminista de los últimos años.

Responde con un sonoro y lacónico "sí" aunque luego lo matiza, cuando se le pregunta por si cree que la influencia de Internet está desactivando algunos logros del feminismo.

"Estamos volviendo atrás en Internet, pero solo en algunos grupos que son pequeños, pero que su voz se ve amplificada en las redes sociales; a la mayoría de la gente ya le va bien que exista feminismo y diversidad", matiza Hurley, cuya presencia en el festival avilesino ha generado largas colas de admiradores.

Sorprendentemente, ese machismo se cuela también entre los grupos de seguidores del universo creado en torno a los superhéroes, la fantasía y la ciencia ficción.

"Parece que los geek (personas apasionadas por las últimas tecnologías) deberían de ser más tolerantes precisamente por lo intolerante que es la sociedad con ellos, pero no, son igual de intolerantes en muchas cosas, igual que el resto de la gente (entre comillas) normal", comenta la escritora.

Con su libro "La revolución feminista geek", Kameron Hurley busca concienciar a las personas para que no incurran en comportamientos sexistas.

La salida de este libro es consecuencia de la anterior novela "Las estrellas son legión" (también conocida como "Lesbianas en el espacio") que se convirtió en un enorme éxito.

A partir de ahí empezó a recibir sugerencias para que recopilara sus textos sobre el feminismo en general y también, en concreto, en clave geek, referido a los seguidores desde las nuevas tecnologías del universo de la fantasía, la ciencia ficción y los superhéroes.

En su opinión, sí existen ataques coordinados de internautas para perseguir a determinadas personas, "por muy raro que parezca que alguien se quiera unir con otro para eso".

Es como si una parte de los "geek" quisiera expulsar a la mujer del mundo de la cultura, y concretamente, de todo lo que mueve el género de la fantasía, aunque reconoce que no entiende qué es exactamente lo que les molesta.

"Lo que creo es que vivimos en un mundo que no valora lo femenino al mismo nivel que lo masculino, que parece que siempre es lo que da confianza, lo bueno, lo respetuoso, mientras que de las mujeres no se puede confiar", sostiene Kameron Hurley, que cree que ya no sirve el discurso de que somos diferentes pero iguales, "porque entonces estamos olvidando que las mujeres son, como los hombres, personas".

Asegura que se siente cómoda con toda la atención que está recabando su discurso feminista, porque lo tiene desde siempre, y no cree que ello eclipse su faceta creativa; en su opinión, eso tiene más que ver con el hecho puntual de estar promoviendo su último libro.

De hecho, ya tiene entregada en su editorial su próxima novela, que llevará por título, "La brigada de la luz", y va de viajes en el tiempo y guerras en un contexto de ciencia ficción, también con elementos feministas.