Sierra i Fabra escribe una biografía novelada de Poe, el creador del terror

Madrid, 19 ene (EFE).- Mezquino, violento, borracho, alucinado, siempre lleno de miseria, pero un genio con una obra impresionante. Así define Jordi Sierra i Fabra a Edgar Allan Poe en la biografía que ha escrito con motivo del bicentenario del nacimiento del creador de la novela policíaca y el cuento moderno, que se conmemora hoy.

Así es que hoy Edgar Allan Poe (Boston, 1809-Baltimore,1849) cumple 200 años, algo que de momento parece improbable para un ser humano, pero no para Poe, porque a juzgar por su legado, influencias y reediciones, él sigue vivo y aumentado su leyenda.

Además de que decenas de incondicionales visiten hoy la tumba del escritor en Baltimore, dejando toda clase de objetos y flores, entre ellos, alguna botella de coñac medio vacía de alguien que, según dice la leyenda, se pasea cada año en solitario y por la noche por la tumba para brindar con el autor, se llevarán a cabo reediciones especiales y se celebrarán actos y homenajes.

Y entre todo este gran recordatorio del autor de "Los asesinatos de la calle Morgue", "El gato negro" o "El escarabajo de oro", destaca la singular biografía que ha escrito Jordi Sierra y Fabra, "Poe", con unas sobrecogedoras ilustraciones en blanco y negro de Alberto Vázquez, para la editorial Zorro Rojo.

Una biografía que no llega a 80 páginas, que recorre la vida y obra de Poe, con estructura de novela y usando la técnica de los diálogos en media página, con capítulos cortos y con los hechos puntuales de la vida del autor, en los que incluye fragmentos de seis de sus cuentos.

"He querido hacer algo lleno de contenido pero a la vez ágil y directo, sobre todo para la gente joven, que siempre se ha sentido persuadida por la obra de Poe, como me pasó a mí, cuando a los 8 años despertó mi fantasía la lectura del escarabajo, que junto con "Las mil y una noches" son fundamentales. A mí me hizo escritor", explica a Efe Sierra i Fabra.

Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero. Fue hijo de una actriz de origen inglés y de un actor, que les abandonó. Y de él se hicieron cargo sus tíos, el matrimonio John Allan, ya que su madre murió cuando contaba dos años. Recibió una educación esmerada en un internado de Londres, pero la familia regresó a Estados Unidos al pasar por un mal momento económico.

A partir de ese momento, y cuando Poe comienza la Universidad de Richmond, se abrirá el camino de una vida intensa que acabará a la temprana edad de 40 años. Tras la expulsión de la Universidad, le comunica a su padre adoptivo que quiere dedicarse a la literatura, y después vendrán sus amoríos, su casamiento con su prima de 13 años, el alcohol, el juego, y constantes desencuentros y reproches con el padre, por retirarle el dinero.

Este escritor que supo sacar a la luz gran parte del lado oscuro del ser humano, el lado más perverso, que según él era el lado más agazapado de la conciencia, y que llenaba de musicalidad sus relatos murió sólo, tras una semana sin saber de él, en un hospital de Baltimore, donde días atrás había aparecido en una taberna tirado, inconsciente.

"Yo creo que este escritor no era consciente de lo que estaba creando, la importancia que tenía y lo trasgresor que era, ni que iba a quedar como el padre de la novela de terror, policiaca y gótica, es un escritor del siglo XXI, aunque como ser humano fue muy mezquino, siempre lleno de miserias aunque eso lo tiene que juzgar el lector", precisa Sierra i Fabra, para añadir que su biografía es como un caldo de avecrem concentrado.

Fabra recuerda hoy como "extraordinaria" la edición que hizo Galaxia Gutermberg-Círculo de Lectores con las Obras Completas de Poe, pero también la editorial Páginas de Espuma acaba de realizar una edición especial con los Cuentos Completos en la que han participado 69 escritores españoles y latinoamericanos, coordinada por Jorge Volpi y Fernando Iwasaki.