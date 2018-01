Lotería Nacional del sábado 13 de enero de 2017: resultados del sorteo

han quedado muchas interrogantes



¿si dianaquer fuera hombre a quien se parece?



¿por qué el chicle teniendo una mujer guapa buscaba a otras mujeres?



¿o es que el chicle es un gay reprimido o todo es una farza de la guardiacivil para lavar su imagen luego de su mal proceder el o1 y durante los ataquesterroristas?



¿han identificado los padres de dianaquer con sus ojos si el cadaver es de su hija?



¿si lleva muchos meses desaparecida no tendría que haberse descompuesto bastante?



la moncloa y policia no quieren informar a la población civil que hay una red de secuestros y trata de mujeres en España.



la banalidad que vivís y los politicos de latinoamerica os han vuelto facil de timo para no haberse percatado.