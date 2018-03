La fisonomía está determinada por la herencia genética

La capacidad para reconocer caras está en gran medida determinada por los genes que se heredan de los progenitores, según un estudio del Colegio Universitario de Londres en Reino Unido que se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Los científicos descubrieron que los gemelos idénticos eran dos veces más similares entre sí en términos de su capacidad para reconocer caras en comparación con los mellizos.

"Habilidad de la que dependemos a diario"

Los resultados también mostraron que los efectos genéticos que permiten a las personas reconocer los rostros están vinculados a un mecanismo muy específico en el cerebro no relacionado con otros procesos cerebrales como la capacidad para reconocer palabras o arte abstracto.

Según explica Brad Duchaine, coautor del trabajo, "el reconocimiento de caras es una habilidad de la que dependemos a diario y existe una gran variabilidad en esta capacidad. Nuestros resultados muestran que las diferencias genéticas son las responsables en gran parte de estas diferencias en el reconocimiento de caras entre las personas".

El estudio se basó en 164 gemelos idénticos, que comparten todos sus genes, y 125 gemelos no idénticos del mismo sexo (mellizos), que comparten el 50 por ciento de sus genes. Todos los participantes realizaron la Prueba de Memoria Facial de Cambridge, que mide la capacidad para aprender seis caras y luego reconocerlas en nuevas poses y distinta iluminación.

"Buena oportunidad para conectar genes"

Los científicos examinaron la similitud entre las puntuaciones en ambos tipos de parejas de gemelos. La correlación entre las parejas de gemelos idénticos era del 0,70, mientras que entre los mellizos era de menos de la mitad, del 0,29. Esta diferencia indica que la similitud en las parejas de gemelos idénticos se debe a sus genes compartidos más que al ambiente familiar común.

"Estamos encantados con este descubrimiento porque los mecanismos del cerebro que llevan a cabo el reconocimiento facial se conocen bien, lo que significa que la alta heredabilidad de esta capacidad podría proporcionar una buena oportunidad para conectar genes a los mecanismos cerebrales y después a la conducta", añade Duchaine.

El estudio también investigó si estos procesos cerebrales eran específicos del reconocimiento de caras o de los procesos de reconocimiento en general.

Los gemelos y un gran grupo de no gemelos realizó la prueba de reconocimiento facial y otras dos pruebas que se referían al reconocimiento de palabras aprendidas y al arte abstracto. Los resultados mostraron que estas habilidades estaban sólo débilmente relacionadas con la capacidad del reconocimiento facial.