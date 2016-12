Aguirre defiende las demandas de los taxistas para poder ser competitivos

Madrid, 30 dic (EFE).- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido demandas de los taxistas, como poder elegir libremente el modelo de vehículo, colocar mamparas de seguridad o instalar lugares de carga para facilitar que haya más taxis eléctricos, lo que les permitiría ser más competitivos.

Aguirre se ha reunido hoy con la Junta Directiva de la Gremial del Taxi y ha aprovechado su visita a la sede para saludar por radio a los taxistas que hoy trabajaban en la capital.

La portavoz popular ha señalado que este sector es uno de los "elementos fundamentales para el buen desarrollo de la ciudad", y como ejemplo ha recordado que los taxistas son las primeras personas con las que entran en contacto los turistas que llegan a la capital.

Por eso ha pedido que se atiendan sus necesidades y peticiones, como el hecho de poder elegir el modelo de vehículo que quieran -siempre que cumpla las normativas medioambientales y de seguridad-, o que se instalen más puntos de carga para vehículos eléctricos, porque una mayor flota de taxis eléctricos contribuirían a reducir las emisiones, algo que hoy, con episodios de contaminación, sería "fundamental".

Aguirre ha trasladado también las quejas de algunos taxistas que denuncian que la Policía Municipal les ha negado el acceso a la Gran Vía durante estos días de cortes de tráfico, a pesar de llevar a turistas con maletas a hoteles céntricos.

"La Policía Municipal tendría que tener claro que los taxis son un servicio público, y no pueden estar dedicados a ese afán recaudatorio, a poner multas", ha protestado.

El presidente de la Junta Directiva de la Gremial, Miguel Ángel Leal, ha criticado que el Gobierno de Manuela Carmena esté tratando al sector "de forma injusta", apoyando sin embargo a multinacionales de vehículos que hacen la competencia al taxi que "no vienen a colaborar, sino a retirarle al Ayuntamiento su capacidad de dirigir la movilidad urbana".

"Es una gran decepción", se ha quejado Leal, que ha lamentado que el Ayuntamiento no ponga más vigilancia para controlar los vehículos "que practican intrusismo", y ha advertido de que si la situación no mejora se convocarán movilizaciones. "No nos gusta, pero los compañeros lo están exigiendo", ha avisado.

Otra de sus quejas es que los taxis no puedan instalar mamparas de seguridad porque la normativa municipal les impide desactivar los airbag laterales, y ha advertido de que si un día un taxista resulta agredido "alguien tendrá que hacerse responsable".

Respecto a las marcas y modelos de vehículo que pueden utilizar los taxistas, tanto Leal como el vicepresidente de la Gremial, Ángel Julio Mejía, han pedido que se liberalice y que puedan acceder a vehículos como BMW o algunos modelos de Mercedes, que ahora no pueden usarse como taxis.

Sí pueden utilizar estas marcas los vehículos de la competencia de los taxis, lo que a su entender les deja en desventaja porque pueden dar un mejor servicio e imagen ante los clientes. "Queremos ser competitivos, no tenemos miedo a la competencia", han recalcado.

También se han quejado de que mientras 8.000 taxis son no contaminantes por el esfuerzo económico de sus propietarios, el Ayuntamiento presenta con gran publicidad la llegada de una multinacional "con 14 coches" eléctricos. "Para nosotros es una agresión a nuestros derechos".

Mejía también ha criticado la dificultad de la prueba que tienen que superar los taxistas para poder ejercer la profesión, que "aprueban 2 ó 3" de unos 60 aspirantes "con carreras y estudios", y ha lamentado que mientras que para ser conductor de la competencia sólo se pida el carné de conducir, a los taxistas se les exija certificado de penales, el graduado escolar o un permiso habilitante.

"No tenemos relevo generacional. Si quieren cargarse el sector del taxi lo están consiguiendo, no tenemos alternativas para que la gente pueda acceder a esta profesión", ha asegurado Mejía.