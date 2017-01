El frío y la nieve mantienen congelado y bajo alerta a Aragón

Huesca, 18 ene (EFE).- El temporal de frío y nieve mantiene en temperaturas bajo cero y bajo alerta a una gran parte del territorio aragonés, especialmente en el Pirineo y en puntos diversos de las escarpadas sierras de Teruel.

La temperatura más baja se ha registrado a las 08.00 horas de esta mañana en el municipio turolense de Cedrillas, situado a 1.380 metros de altitud, donde el mercurio ha caído hasta los 12,3 grados bajo cero.

A esa misma hora, el municipio pirenaico de Bielsa marcaba 12,2 grados negativos, después de una madrugada de alternancia continua con Cedrillas por alcanzar los registros más bajos.

En la mayor parte del territorio aragonés se han situado los termómetros por debajo del nivel cero, aunque no en los extremos de los dos municipios referidos.

En el Pirineo, la nieve mantiene cerrados los accesos a Francia a través de los puertos del Somport (N-330a) y Portalet (A-136), aunque desde hace unas horas es transitable la entrada a este país por el túnel transfronterizo de Bielsa.

A la nieve se suma el riesgo de aludes, que mantiene cortadas las carreteras de acceso a la estación de los Llanos del Hospital (Benasque) por la carretera A-139, al Balneario de Panticosa por la A-2606 y a Broto por la A-135.

Las cadenas son necesarias en la A-2617 a la altura del cruce de Cerler, en la A-136 entre Tramacastilla de Tena y la estación de Formigal, en la A-139 a la altura de Benasque, en la A-2611 de Bielsa a Espierba.

En todas estas vías está prohibido el tránsito de camiones y de autobuses, lo que en días anteriores obligó a suspender varias rutas escolares que atraviesan distintos puntos del Pirineo aragonés para llevar a los alumnos a sus aulas.

La continua situación de riesgos meteorológicos por nieve, frío, viento y aludes mantiene activado el Plan Territorial de Protección Civil en Aragón (PLATEAR), al objeto de informar a vecinos y visitantes de las zonas afectadas de diversos consejos de autoprotección frente al temporal.

La zona del Pirineo se mantendrá en situación de alerta naranja por bajas temperaturas, que podrán volver a situarse en -12 grados durante la próxima madrugada, así como de alerta amarilla por aludes.

En el resto de la provincia de Huesca, las temperaturas irán en progresivo descenso a lo largo de la jornada hasta alcanzar valores de menos 6 grados.

En las serranías de Teruel, las de Albarracín y Jiloca, y de Gúdar y Maestrago, los registros se situarán en 10 grados bajo cero, aunque disminuirán ligeramente durante las horas siguientes.

La zona de Gúdar y Maestrazgo tendrá activada, además, la alerta amarilla por nieve a todo lo largo de la jornada de mañana, con espesores máximos previsto de 10 centímetros.

En la provincia de Zaragoza, las temperaturas alcanzarán mañana los menos 8 grados en la Ibérica, y menos 6 en la comarca de las Cinco Villas.

Esta situación ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a advertir de que tras las últimas precipitaciones el río Ebro pueda llegar mañana a Zaragoza con un caudal de 1.300 a 1.500 metros cúbicos por segundo.

El alcalde de Novillas, José Ayesa, cuya población se sitúa en el eje fluvial del Ebro, no prevé, sin embargo, que el río, como en otras ocasiones, cause problemas a su municipio, por lo que, de momento, no se han adoptado medidas de prevención, ha dicho a EFE.

Las estaciones de esquí del Pirineo, que tuvieron que cerrar el lunes a causa del viento, hoy funcionan a pleno rendimiento y manejan unas previsiones para el fin de semana de sol.

A pesar del intenso frío y de las afecciones causadas por la nieve, que mantienen incomunicados a un pequeño grupo de trabajadores y clientes de la estación de esquí de fondo de los Llanos del Hospital, Protección Civil no ha tenido que llevar a cabo actuaciones destacadas de emergencia o auxilio.