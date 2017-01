Tres parques madrileños superaron más de 100 días el nivel de ozono de la OMS

Madrid, 19 ene (EFE).- La plataforma Salvemos la Casa de Campo ha denunciado hoy que en 2016 tres parques madrileños (la Casa de Campo, El Pardo y Juan Carlos I) superaron más de cien días los niveles de ozono troposférico que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS fija el umbral de protección de la salud en cien microgramos de ozono troposférico por metro cúbico durante ocho horas, un nivel de exigencia mayor que el de la directiva de la Unión Europea sobre este contaminante, que sitúa la cifra en 120.

Según la plataforma ecologista, en 2016 El Pardo superó los niveles de la OMS un total de 121 días, el parque de Juan Carlos I 113 y la Casa de Campo 106, mientras que en el caso de El Retiro fueron 83.

El número de días se rebaja considerablemente teniendo en cuenta la directiva europea (65 en El Pardo, 64 en Juan Carlos I, 44 en la Casa de Campo y 16 en El Retiro).

Todos estos parques tienen estaciones de control de calidad del aire que miden el denominado "ozono malo" que, según recuerdan desde la plataforma, "no sale de ningún tubo de escape, pero su origen remoto está justo allí ya que los rayos solares actúan sobre los malos humos de los vehículos a motor que generan la insana y denostada famosa boina sobre la capital".

"La contaminación del aire en Madrid y su área metropolitana no es exclusiva de los barrios y zonas con fuerte intensidad de tráfico. Paradójicamente, en lugares alejados de grandes infraestructuras, y supuestamente libres de malos humos, vemos que el aire no es el más adecuado para la práctica deportiva, intensa o no, pero siquiera como lugar de paseo o descanso", apuntan.

Por ello, la plataforma Salvemos la Casa de Campo solicita "una debida información" cada vez que se superen los niveles de ozono troposférico, así como medidas que "combatan" esta situación, que se agrava en las épocas de mayor incidencia del sol, de abril a agosto.