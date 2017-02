La Cañada de los Pájaros cumple 30 años criando aves en peligro de extinción

La Puebla del Río (Sevilla), 2 feb (EFE).- La Cañada de los Pájaros, primera reserva natural concertada de España, cumple treinta años liberando, como cada Día Mundial de los Humedales, ejemplares de focha moruna, cerceta pardilla y porrón pardo tres aves en grave peligro de extinción que cría en sus instalaciones.

Esta antigua gravera de 7,5 hectáreas ubicada en Puebla del Río (Sevilla), en el Espacio Natural de Doñana, fue adquirida en 1987 por sus actuales propietarios, que la desescombraron, eliminaron la plantación de eucaliptos y la restauraron ecológicamente para convertirla en un centro de conservación, divulgación ambiental, estudio científico y cría de especies en peligro de extinción.

Por ello, fue declarada Reserva Natural Concertada de la Consejería andaluza de Medio Ambiente en 1991, la primera de España, e inscrito en la Red de Espacios Naturales de Andalucía, en el Inventario de Zonas Húmedas de Andalucía y en el Plan Andaluz de Humedales.

Este año, el Día Mundial de los Humedales se conmemorará el sábado con la liberación de decenas de ejemplares de focha moruna, cerceta pardilla y porrón pardo, tres de las aves anátidas más escasas de España y en mayor peligro de extinción, según han explicado a Efe Maribel Adrián y Plácido Rodríguez Parada, propietarios de la Cañada de los Pájaros.

Ambos han explicado que con esta suelta, a la que está previsto que asistan el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, y el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, son ya unas 1.200 las fochas morunas liberadas en la Cañada de los Pájaros, junto a 800 cercetas pardillas y un centenar de porrones pardos.

La focha moruna estuvo a punto de extinguirse en España a final del pasado siglo y, pese a los planes de cría en cautividad y de reintroducciones, su situación sigue siendo crítica, según Plácido Rodríguez, pues sólo mantiene núcleos "residuales" de reproducción en humedales andaluces y valencianos.

Ha lamentado que, como ocurre con otras anátidas, "por muchos animales que soltamos al campo, si la situación del campo no se mejora, es para nada".

"Hemos soltado ya más de mil ejemplares pero en el campo casi no se nota porque los lugares en los que tienen que criar están en unas condiciones deplorables", ha denunciado.

Respecto a la cerceta pardilla, explica que quedan unos pequeños núcleos reproductores en Levante y en Andalucía a pesar de que este ave era tan abundante hace unos años que cuando él era un niño "criaban dentro de las cuadras y en rincones de las casas" de Doñana.

"Hoy, la protección que se da a los lugares (de valor ecológico) es sobre el papel y dejarlos tal y como están, y eso no puede ser; se invierte el dinero en estudios, para nada, porque ya sabemos lo que está pasando y para el animal no queda absolutamente nada; no se han mejorado las condiciones ni en Doñana ni en ninguna parte; todo va a peor", ha deplorado.

El porrón pardo, el más pequeño de los patos buceadores, cuenta con una población en severo declive en toda Europa y aunque este año será el de la mayor suelta de ejemplares criados en cautividad en la Cañada de los Pájaros, con unos treinta ejemplares, Plácido Rodríguez opina que "si se permite que se cultive hasta el borde de las lagunas, que se sigan echando pesticidas y que cuando llegan las mortandades de verano ni siquiera se recuperen (los cadáveres) estamos haciendo el tonto".

Maribel Adrián ha enfatizado que el Día Mundial de los Humedales es una celebración adecuada "para hacer un llamamiento importante sobre la situación de los humedales, porque desde el año noventa se han perdido un sesenta y cuatro por ciento, los que se mantienen, la mayoría en pésimas condiciones por colmatación, transformaciones a cultivos agrícolas, urbanizaciones o por contaminación".

"No nos damos cuenta de que los humedales son unos de los ecosistemas más frágiles pero más importantes del Planeta, porque sirven para regular desastres ecológicos o como reservorios de vida; son lugares muy importantes que parece que nadie le importan", ha concluido.