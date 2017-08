Se estudia que cada ciudadano pague en el futuro por la basura que genera

Y yo me pregunto, no sería más fácil atacar el problema en su origen?



Por qué no se obliga a las grandes empresas, fabricantes y distribución, a presentar sus productos sin embalajes contaminantes?



Por qué no les obliga a los clientes a retornar los embalajes o envases al lugar donde los compraron?



Antes las botellas de leche, los botellines, las botellas de casera, etc... se volvían a utilizar.



Quien crea los residuos? Quien genera negocio generandolos? El que los crea... que pague por contaminar. O que no los genere.



Hay productos que vale más su envase que el propio contenido que se consume.